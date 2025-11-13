Саакашвили обратился к главе киевского режима с неожиданной просьбой

https://1prime.ru/20251113/prosba-864517366.html

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили через Facebook* обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в перечень гражданских пленных. | 13.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-13T23:15+0300

МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили через Facebook* обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в перечень гражданских пленных."Включите меня, пожалуйста, как бывшего главу Одесской ОГА, как председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ <…> в список гражданских пленных <…> с соответствующими юридическими последствиями", — написал он.Саакашвили ранее получил украинское гражданство и возглавлял Одесскую облгосадминистрацию, однако позже был лишен паспорта. В 2019 году при Зеленском это решение отменили.12 ноября пенитенциарная служба Минюста Грузии сообщила, что состояние Саакашвили улучшилось, и его перевели из клиники в тюрьму, где он находился после голодовки при аресте в 2022 году.В Грузии Саакашвили проходит по пяти уголовным делам, связанным, в частности, с избиением депутата Валерия Гелашвили, помилованием осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, растратой бюджетных средств, разгоном протестов 2007 года и незаконным пересечением границы. Четырьмя приговорами ему назначены сроки вплоть до 2034 года.Тбилисский суд также рассматривает дело о разгоне митинга 7 ноября 2007 года. Кроме того, 6 ноября грузинская прокуратура сообщила о новом деле, связанном с призывом к свержению власти.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

