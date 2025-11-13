https://1prime.ru/20251113/punkt-864489300.html

Морской пункт пропуска в Сочи полностью оснащен оборудованием

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Морской пункт пропуска в Сочи полностью оснащен необходимым оборудованием для приема и отправления заграничных судов, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в понедельник заявил РИА Новости, что портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. В том числе, он говорил, что в пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов. "Морской грузопассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу РФ в морском порту Сочи полностью укомплектован помещениями и оборудованием для работы государственных контрольных органов, участвующих в оформлении приема и отправления судов заграничного следования", - сообщили в министерстве. Там добавили, что пункт пропуска оснащен 40 кабинами паспортного контроля - 20 на въезд в Россию и 20 на выезд из РФ. Также на автомобильной составляющей расположено по два модуля пограничного и таможенного контроля для размещения сотрудников государственных контрольных органов, оформляющих граждан РФ, пересекающих морской пункт пропуска Сочи на личном автотранспорте. "Пункт пропуска обеспечивает заявленную проектную пропускную способность: 1250 человек в час и 883 судна в год. В 2024 году через пункт пропуска проследовало 48 судов и более 41 тысячи человек. С начала 2025 года обслужено 38 судов и более 35 тысяч человек", - заключили в министерстве. Ранее паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания, заявил РИА Новости генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян. Он отмечал, что заход судна в порт Сочи был согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия "Сочи - Трабзон - Сочи" официально зарегистрирована в министерстве транспорта РФ, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года. Вышедшее в путь 5 ноября судно вернулось в Трабзон 9 ноября.

