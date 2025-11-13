https://1prime.ru/20251113/pushkov-864489896.html
Пушков уличил президента Финляндии в лицемерии по вопросу России
2025-11-13T05:57+0300
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Высказывания президента Финляндии Александра Стубба о готовности вести переговоры с Россией преследуют цель скрыть постепенную военную подготовку Европы против Москвы, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале."Президент Финляндии Александр Стубб играет на всех досках одновременно. В беседах с руководством ЕС и "коалиции желающих" приватно обсуждает агрессивные сценарии, направленные против России, а на публику изображает из себя этакого "полуголубя мира", заявляя, что рано или поздно ЕС возобновит диалог с Россией. Так он рассчитывает понравиться Трампу, с которым играет в гольф и которому набивается в привилегированные политические партнеры, а заодно и успокоить общественное мнение перед лицом все более заметной подготовки ЕС к войне", — пишет политик.По мнению Пушкова, реальная возможность для обсуждения между Москвой и Брюсселем появится лишь после того, как ЕС откажется от своей антироссийской политики."Рискну предположить, что при нынешнем руководстве ЕС и ведущих стран — членов Евросоюза возобновление содержательного диалога просто-напросто невозможно. А когда будет возможно? Когда ЕС изменит свой курс на разрыв отношений с Россией. Но раньше этого точно не будет", — добавил Пушков. В последние годы заметна активность НАТО вблизи западных рубежей России. Альянс расширяет свои инициативы под предлогом сдерживания агрессии. Российская сторона неоднократно выражала недовольство увеличением присутствия блока в Европе. МИД России сообщает о готовности к равноправному диалогу с НАТО и требует от Запада прекращения политики милитаризации региона.
