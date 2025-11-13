Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пушков уличил президента Финляндии в лицемерии по вопросу России - 13.11.2025, ПРАЙМ
Пушков уличил президента Финляндии в лицемерии по вопросу России
Пушков уличил президента Финляндии в лицемерии по вопросу России - 13.11.2025, ПРАЙМ
Пушков уличил президента Финляндии в лицемерии по вопросу России
Высказывания президента Финляндии Александра Стубба о готовности вести переговоры с Россией преследуют цель скрыть постепенную военную подготовку Европы против... | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T05:57+0300
2025-11-13T05:57+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860370101_0:0:2269:1276_1920x0_80_0_0_d8390805f3c512dbf01739f81688853c.jpg
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Высказывания президента Финляндии Александра Стубба о готовности вести переговоры с Россией преследуют цель скрыть постепенную военную подготовку Европы против Москвы, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале."Президент Финляндии Александр Стубб играет на всех досках одновременно. В беседах с руководством ЕС и "коалиции желающих" приватно обсуждает агрессивные сценарии, направленные против России, а на публику изображает из себя этакого "полуголубя мира", заявляя, что рано или поздно ЕС возобновит диалог с Россией. Так он рассчитывает понравиться Трампу, с которым играет в гольф и которому набивается в привилегированные политические партнеры, а заодно и успокоить общественное мнение перед лицом все более заметной подготовки ЕС к войне", — пишет политик.По мнению Пушкова, реальная возможность для обсуждения между Москвой и Брюсселем появится лишь после того, как ЕС откажется от своей антироссийской политики."Рискну предположить, что при нынешнем руководстве ЕС и ведущих стран — членов Евросоюза возобновление содержательного диалога просто-напросто невозможно. А когда будет возможно? Когда ЕС изменит свой курс на разрыв отношений с Россией. Но раньше этого точно не будет", — добавил Пушков. В последние годы заметна активность НАТО вблизи западных рубежей России. Альянс расширяет свои инициативы под предлогом сдерживания агрессии. Российская сторона неоднократно выражала недовольство увеличением присутствия блока в Европе. МИД России сообщает о готовности к равноправному диалогу с НАТО и требует от Запада прекращения политики милитаризации региона.
05:57 13.11.2025
 
Пушков уличил президента Финляндии в лицемерии по вопросу России

Пушков утверждает, что Стубб говорит о мире, на деле готовясь к противостоянию с Россией

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Высказывания президента Финляндии Александра Стубба о готовности вести переговоры с Россией преследуют цель скрыть постепенную военную подготовку Европы против Москвы, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
"Президент Финляндии Александр Стубб играет на всех досках одновременно. В беседах с руководством ЕС и "коалиции желающих" приватно обсуждает агрессивные сценарии, направленные против России, а на публику изображает из себя этакого "полуголубя мира", заявляя, что рано или поздно ЕС возобновит диалог с Россией. Так он рассчитывает понравиться Трампу, с которым играет в гольф и которому набивается в привилегированные политические партнеры, а заодно и успокоить общественное мнение перед лицом все более заметной подготовки ЕС к войне", — пишет политик.
Александр Стубб
"Цена за прекращение". Стубб сделал Москве новое предложение
21 октября, 16:58
По мнению Пушкова, реальная возможность для обсуждения между Москвой и Брюсселем появится лишь после того, как ЕС откажется от своей антироссийской политики.
"Рискну предположить, что при нынешнем руководстве ЕС и ведущих стран — членов Евросоюза возобновление содержательного диалога просто-напросто невозможно. А когда будет возможно? Когда ЕС изменит свой курс на разрыв отношений с Россией. Но раньше этого точно не будет", — добавил Пушков.
В последние годы заметна активность НАТО вблизи западных рубежей России. Альянс расширяет свои инициативы под предлогом сдерживания агрессии. Российская сторона неоднократно выражала недовольство увеличением присутствия блока в Европе. МИД России сообщает о готовности к равноправному диалогу с НАТО и требует от Запада прекращения политики милитаризации региона.
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
Пушков заявил об угрозах Финляндии на российской границе
3 ноября, 07:27
 
Заголовок открываемого материала