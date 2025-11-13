https://1prime.ru/20251113/putin-864486596.html

Президент Казахстана связал с Путиным все успехи современной России

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев связал с российским президентом Владимиром Путиным все успехи современной России, об этом он заявил в своей речи на государственном обеде от имени президента России. "Все успехи современной России связаны с вами, уважаемый Владимир Владимирович. Деятельностью, дальновидной политикой и, конечно же, авторитетным лидерством вы вносите огромный личный вклад в укрепление российской государственности и международных позиций вашего государства", - говорится в стенограмме речи Токаева, опубликованной на сайте президента России. Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне проходили в среду в Кремле. В этот же день лидеры вместе по видеосвязи обратились к участникам форума, который проходит в казахстанском Уральске. Визит президента Казахстана завершился в ночь на четверг.

