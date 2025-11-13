Президент Казахстана связал с Путиным все успехи современной России

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экономика
https://1prime.ru/20251113/putin-864486596.html
2025-11-13T02:05+0300
2025-11-13T02:05+0300
россия
экономика
мировая экономика
казахстан
москва
касым-жомарт токаев
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864486596.jpg?1762988721
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев связал с российским президентом Владимиром Путиным все успехи современной России, об этом он заявил в своей речи на государственном обеде от имени президента России. "Все успехи современной России связаны с вами, уважаемый Владимир Владимирович. Деятельностью, дальновидной политикой и, конечно же, авторитетным лидерством вы вносите огромный личный вклад в укрепление российской государственности и международных позиций вашего государства", - говорится в стенограмме речи Токаева, опубликованной на сайте президента России. Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне проходили в среду в Кремле. В этот же день лидеры вместе по видеосвязи обратились к участникам форума, который проходит в казахстанском Уральске. Визит президента Казахстана завершился в ночь на четверг.
казахстан
москва
россия, мировая экономика, казахстан, москва, касым-жомарт токаев, владимир путин
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, МОСКВА, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин
02:05 13.11.2025
 
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев связал с российским президентом Владимиром Путиным все успехи современной России, об этом он заявил в своей речи на государственном обеде от имени президента России.
"Все успехи современной России связаны с вами, уважаемый Владимир Владимирович. Деятельностью, дальновидной политикой и, конечно же, авторитетным лидерством вы вносите огромный личный вклад в укрепление российской государственности и международных позиций вашего государства", - говорится в стенограмме речи Токаева, опубликованной на сайте президента России.
Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне проходили в среду в Кремле. В этот же день лидеры вместе по видеосвязи обратились к участникам форума, который проходит в казахстанском Уральске. Визит президента Казахстана завершился в ночь на четверг.
 
Экономика РОССИЯ Мировая экономика КАЗАХСТАН МОСКВА Касым-Жомарт Токаев Владимир Путин
 
 
