https://1prime.ru/20251113/putin-864487056.html

Рубио: встреча Путина и Трампа должна принести "конкретный результат"

Рубио: встреча Путина и Трампа должна принести "конкретный результат" - 13.11.2025, ПРАЙМ

Рубио: встреча Путина и Трампа должна принести "конкретный результат"

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Москва и Вашингтон условились, что следующая встреча лидеров стран Владимира Путина и Дональда Трампа должна принести... | 13.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-13T02:26+0300

2025-11-13T02:26+0300

2025-11-13T02:26+0300

россия

экономика

мировая экономика

сша

москва

вашингтон

владимир путин

дональд трамп

марко рубио

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864487056.jpg?1762989993

ВАШИНГТОН, 13 ноя – ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Москва и Вашингтон условились, что следующая встреча лидеров стран Владимира Путина и Дональда Трампа должна принести "конкретный результат". "Я думаю, что обе стороны пришли к согласию, что на следующей встрече наших президентов должен быть достигнут конкретный результат. Мы должны знать, что у нас есть реальный шанс добиться чего-то позитивного. И мы бы хотели, чтобы это произошло. Мы бы хотели, чтобы эта война закончилась, но мы не можем продолжать проводить встречи только ради встреч. И я думаю, что обе стороны рассматривают это именно так, по крайней мере, это то, что я понял из нашего разговора", – сказал он, отвечая на вопрос о разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Путин и Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.

сша

москва

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, сша, москва, вашингтон, владимир путин, дональд трамп, марко рубио, мид рф, мид