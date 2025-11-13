https://1prime.ru/20251113/putin-864487056.html
Рубио: встреча Путина и Трампа должна принести "конкретный результат"
россия
экономика
мировая экономика
сша
москва
вашингтон
владимир путин
дональд трамп
марко рубио
мид рф
ВАШИНГТОН, 13 ноя – ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Москва и Вашингтон условились, что следующая встреча лидеров стран Владимира Путина и Дональда Трампа должна принести "конкретный результат".
"Я думаю, что обе стороны пришли к согласию, что на следующей встрече наших президентов должен быть достигнут конкретный результат. Мы должны знать, что у нас есть реальный шанс добиться чего-то позитивного. И мы бы хотели, чтобы это произошло. Мы бы хотели, чтобы эта война закончилась, но мы не можем продолжать проводить встречи только ради встреч. И я думаю, что обе стороны рассматривают это именно так, по крайней мере, это то, что я понял из нашего разговора", – сказал он, отвечая на вопрос о разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Путин и Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште.
Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
