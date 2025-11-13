https://1prime.ru/20251113/putin-864488874.html
В "Народном фронте" рассказали о запросах для прямой линии с Путиным
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Народный фронт обрабатывает каждый год порядка двух миллионов запросов для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, рассказал РИА Новости глава исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов.
"Это всегда порядка двух миллионов", - сказал Кузнецов, отвечая на вопрос сколько в среднем каждый год Народный фронт обрабатывает запросов.
Он отметил, что в 2025 году в качестве волонтеров будут привлечены сотни людей со всей страны.
"Это всегда сотни людей со всей страны, которые приезжают. В основном, актив, который не просто мы набираем, а те люди, которые в течение года проявили себя, ездили на Донбасс, участвовали в гуманитарной миссии. Это такой большой бонус для них, иметь возможность в Москве провести эти две недели и принимать вопросы президенту", - заключил Кузнецов.
