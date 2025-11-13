Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин отметил взаимодействие Москвы и Пекина в международных делах - 13.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251113/putin-864501383.html
Путин отметил взаимодействие Москвы и Пекина в международных делах
Путин отметил взаимодействие Москвы и Пекина в международных делах - 13.11.2025, ПРАЙМ
Путин отметил взаимодействие Москвы и Пекина в международных делах
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников диалога "Партия "Единая Россия" – Коммунистическая партия Китая", отметив, что взаимодействие РФ и... | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T16:35+0300
2025-11-13T16:35+0300
россия
рф
китай
москва
владимир путин
шос
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863384678_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_606955fb9f2ffb0176c3aa3c60d61691.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников диалога "Партия "Единая Россия" – Коммунистическая партия Китая", отметив, что взаимодействие РФ и КНР в международных делах способствует построению более справедливого миропорядка. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Сердечно приветствую вас по случаю открытия очередного, одиннадцатого заседания Диалога "Партия "Единая Россия" – Коммунистическая партия Китая"... Тесное взаимодействие Москвы и Пекина в международных делах, в том числе в рамках таких авторитетных объединений, как БРИКС и ШОС, способствует построению более справедливого и демократического многополярного миропорядка", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что отношения между двумя государствами динамично развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства. По словам президента, РФ и КНР плодотворно сотрудничают на самых различных направлениях, реализуют масштабные совместные экономические, транспортные, энергетические и гуманитарные проекты.
https://1prime.ru/20251111/mamakhatov-864437386.html
рф
китай
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863384678_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_3a6169e916c260fa47dc347995783d06.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, китай, москва, владимир путин, шос, политика
РОССИЯ, РФ, КИТАЙ, МОСКВА, Владимир Путин, ШОС, политика
16:35 13.11.2025
 
Путин отметил взаимодействие Москвы и Пекина в международных делах

Путин: взаимодействие РФ и КНР способствует построению более справедливого миропорядка

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников диалога "Партия "Единая Россия" – Коммунистическая партия Китая", отметив, что взаимодействие РФ и КНР в международных делах способствует построению более справедливого миропорядка.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Сердечно приветствую вас по случаю открытия очередного, одиннадцатого заседания Диалога "Партия "Единая Россия" – Коммунистическая партия Китая"... Тесное взаимодействие Москвы и Пекина в международных делах, в том числе в рамках таких авторитетных объединений, как БРИКС и ШОС, способствует построению более справедливого и демократического многополярного миропорядка", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что отношения между двумя государствами динамично развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства. По словам президента, РФ и КНР плодотворно сотрудничают на самых различных направлениях, реализуют масштабные совместные экономические, транспортные, энергетические и гуманитарные проекты.
Флаги России и Китая - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Китай не будет жертвовать отношениями с Россией ради США, считает эксперт
11 ноября, 23:55
 
РОССИЯРФКИТАЙМОСКВАВладимир ПутинШОСполитика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала