Американская Blue Origin в последний момент отменила запуск ракеты к Марсу

ВАШИНГТОН, 13 ноя – ПРАЙМ. Аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, в четверг в последний момент остановила запуск своей ракеты New Glenn с космическими аппаратами к Марсу в рамках миссии НАСА. Старт ракеты был запланирован на 14.57 по местному времени (22.57 мск) с мыса Канаверал во Флориде. При этом компания заявляла, что погодные условия в четверг позволяют проводить запуск с указанного времени до 16.25 (00.25 мск пятницы). "Прекращение отсчета терминала. Команда ведет расследование", - сообщили в Blue Origin, не объяснив причину остановки запуска в последние секунды перед тем, как он должен был состояться. В ноябре Blue Origin уже отменила запуск ракеты New Glenn из-за погодных условий. Целью пуска была отправка к Марсу двух космических аппаратов в рамках программы Escapade американского космического агентства НАСА. Помимо запуска, Blue Origin также планировала попытаться посадить первую ступень ракеты на плавучую платформу в Атлантическом океане, что ранее удавалось лишь компании Илона Маска SpaceX. Первый запуск ракеты New Glenn прошел в январе. Ранее Blue Origin создала многоразовый корабль New Shepard для реализации пилотируемых и научно-исследовательских суборбитальных полетов. На данный момент известно о 36 полетах. Первый из них, с Безосом на борту, состоялся в июле 2021 года.

