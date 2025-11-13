https://1prime.ru/20251113/ralli-864455440.html

Это не Америка: в ноябре российский рынок ждет "ралли наоборот"

МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Традиционно ноябрь считается сильным месяцем для фондовых рынков. Особенно это применимо к США, и это неспроста: индекс S&P 500 рос в ноябре в 59% случаев с 1927 года.Представления о "сильном" ноябре возникли в рамках широко известной максимы, которая гласит, что для получения наибольшей доходности в начале мая следует продавать бумаги, а в ноябре – возвращаться на рынок. Таким образом, на рынке выделяются условно слабый период (с мая по октябрь) и сильный (с ноября по апрель).В России эта идея широко известна, хотя на поверку ее применимость к нашим условиям можно оспаривать. Подобная "инвестиционная стратегия" хорошо сработала в 2024 году, но в целом дает нестабильные результаты и статистически не подтверждается.Учитывая текущую волатильность и поведение рынка затруднительно предсказывать даже на месячном горизонте. Однако несмотря на то, что определяющее влияние на настроения инвесторов оказывает геополитика, фундаментально это не отменяет влияния денежно-кредитных условий. А относительно них у нас куда больше ясности.Следующее заседание Совета директоров Банка России пройдет в декабре. Соответственно, весь ноябрь рынок будет жить при ставке 16,5%. Если говорить о рынке облигаций, то здесь все уже неплохо в отличие от ситуации между двумя последними заседаниями ЦБ РФ. Текущие доходности длинных бумаг все еще привлекательны, учитывая, что регулятор нацелен и дальше продолжать цикл смягчения денежно-кредитной политики – на это неоднократно указывала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Если для переоценки акций требуются значительные позитивные изменения, то по мере снижения ставок облигации могут показывать высокую доходность независимо от геополитики. При этом более перспективны государственные облигации в силу того, что дюрация у них, как правило, выше. Однако и корпоративный сектор сохраняет привлекательность. Индекс корпоративных бумаг рейтинговой группы А (повышенного риска) показал с начала года максимальную доходность — 32%.Хотя сейчас наблюдается оживление корпоративного кредитования (согласно последним данным, Банк России зафиксировал в октябре резкий рост корпоративного кредитования – на ₽2,075 трлн, а вместе с облигациями – на ₽2.2 трлн) это происходит в условиях все еще высоких процентных ставок. Дорогое кредитование оказывает давление на компании, ориентированные на внутренний спрос – банки, ритейлеров и девелоперов.Тем не менее, рынок находится в ожидании не только драйверов, но и точечных историй роста. Интересной компанией остается "Полюс", который может стать бенефициаром текущего бычьего цикла в золоте (до конца года мы ожидаем стабилизацию этого рынка, а затем умеренного роста цен в 2026 году).Позитивным сигналом служит и то, что в "ДОМ.РФ" все-таки решили пойти на размещение в ноябре, хотя еще недавно говорили о том, что оно может быть отложено.Конечно, некоторые истории омрачают ситуацию в корпоративном секторе. Так, ЛУКОЙЛ – фаворит в сегменте нефтяных компаний переживает не лучшие времена из-за санкционного давления, хотя, по оценкам аналитиков УК "Первая", в худшем сценарии (без какой-либо компенсации) потери компании из-за санкций могут составить не более 15% EBITDA. Довольно яркой историей на фоне распространенного пессимизма, становится Ozon, который объявил о выплате первых дивидендов (в размере 143,55 рублей на акцию). В компании отчитались о хороших результатах за третий квартал и объявили об обратном выкупе акций, что может смягчить эффект навеса предложения.Положительную динамику демонстрирует ситуация с инфляцией: недельный показатель снизился во второй раз подряд – теперь до 0,11%.Однако о ралли речи, конечно же, не идет. Индекс Мосбиржи начал неделю робкими попытками вернуться на уровень 2600 пунктов. На рынке преобладают частные инвесторы (доля которых в объеме торгов акциями и паями биржевых фондов в октябре составила 68%), объемы торгов небольшие, а доминирующий подход – осторожность.Тревожной остается динамика кредитования, обнародованная в ноябре. Как мы помним, рост корпоративного кредитования был одним из аргументов, который не позволил Банку России снизить ставку на 200 базисных пунктов в октябре, что в итоге разочаровало рынок. Поэтому по итогам первой декады ноября по-прежнему разумным представляется консервативный подход: сбережение средств в фондах денежного рынка или несколько более рискованных, но надежных стратегиях с долей корпоративных долговых бумаг или качественных акций.Автор- портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов

2025

