https://1prime.ru/20251113/rezerv-864499334.html

Международные резервы России снижаются третью неделю подряд

Международные резервы России снижаются третью неделю подряд - 13.11.2025, ПРАЙМ

Международные резервы России снижаются третью неделю подряд

Международные резервы России с 31 октября по 7 ноября снизились на 6 миллиардов долларов и составили 719,8 миллиарда долларов, следует из данных Банка России. | 13.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-13T16:07+0300

2025-11-13T16:07+0300

2025-11-13T16:13+0300

россия

финансы

сша

банк россия

мвф

https://cdnn.1prime.ru/img/84022/04/840220445_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a8f51e8116dad328653cbe7b33b1d693.jpg

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Международные резервы России с 31 октября по 7 ноября снизились на 6 миллиардов долларов и составили 719,8 миллиарда долларов, следует из данных Банка России."Международные резервы по состоянию на конец дня 7 ноября 2025 года составили 719,8 млрд долларов США, сократившись за неделю на 6 млрд долларов США, или на 0,8%, в основном из-за отрицательной переоценки", - говорится в сообщении.Международные резервы по состоянию на конец дня 31 октября составляли 725,8 миллиарда долларов. При этом по состоянию на конец дня 24 октября резервы составляли 731,2 миллиарда долларов, а на конец дня 17 октября - 742,4 миллиарда долларов, что стало новым историческим максимумом.Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

https://1prime.ru/20251110/zoloto-864384260.html

https://1prime.ru/20251113/rubio-864487685.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, сша, банк россия, мвф