Международные резервы России снижаются третью неделю подряд
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Международные резервы России с 31 октября по 7 ноября снизились на 6 миллиардов долларов и составили 719,8 миллиарда долларов, следует из данных Банка России."Международные резервы по состоянию на конец дня 7 ноября 2025 года составили 719,8 млрд долларов США, сократившись за неделю на 6 млрд долларов США, или на 0,8%, в основном из-за отрицательной переоценки", - говорится в сообщении.Международные резервы по состоянию на конец дня 31 октября составляли 725,8 миллиарда долларов. При этом по состоянию на конец дня 24 октября резервы составляли 731,2 миллиарда долларов, а на конец дня 17 октября - 742,4 миллиарда долларов, что стало новым историческим максимумом.Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
16:07 13.11.2025 (обновлено: 16:13 13.11.2025)
 
Международные резервы России снижаются третью неделю подряд

Международные резервы России на 7 ноября составили $719,8 миллиардов

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Международные резервы России с 31 октября по 7 ноября снизились на 6 миллиардов долларов и составили 719,8 миллиарда долларов, следует из данных Банка России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 7 ноября 2025 года составили 719,8 млрд долларов США, сократившись за неделю на 6 млрд долларов США, или на 0,8%, в основном из-за отрицательной переоценки", - говорится в сообщении.
Международные резервы по состоянию на конец дня 31 октября составляли 725,8 миллиарда долларов. При этом по состоянию на конец дня 24 октября резервы составляли 731,2 миллиарда долларов, а на конец дня 17 октября - 742,4 миллиарда долларов, что стало новым историческим максимумом.
Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Заголовок открываемого материала