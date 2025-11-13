https://1prime.ru/20251113/rezervy-864490324.html
Золотые резервы России за год выросли на 92 миллиарда долларов
Золотые резервы России за год выросли на 92 миллиарда долларов - 13.11.2025, ПРАЙМ
Золотые резервы России за год выросли на 92 миллиарда долларов
Золотые резервы России благодаря росту цен на этот драгметалл за последние 12 месяцев выросли на рекордные 92 миллиарда долларов - больше чем за предыдущие... | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T06:15+0300
2025-11-13T06:15+0300
2025-11-13T06:29+0300
финансы
банки
экономика
банк россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864490324.jpg?1763004593
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Золотые резервы России благодаря росту цен на этот драгметалл за последние 12 месяцев выросли на рекордные 92 миллиарда долларов - больше чем за предыдущие четыре года вместе взятые, подсчитало РИА Новости по данным ЦБ. Так, на 1 ноября 2025 года в хранилищах Банка России находилось золотых слитков на 299,8 миллиарда долларов, хотя еще годом ранее их стоимость составляла 207,7 миллиарда долларов. Настолько быстро они не увеличивались еще ни разу в современной истории. При этом в предыдущие четыре года, с октября 2020 по октябрь 2024 года, резервы пополнились на значительно меньшую сумму - 69 миллиардов долларов. Это произошло благодаря ралли на рынке золота: цены на металл за этот период выросли в 1,5 раза - до 4 тысяч долларов с 2,7 тысячи за тройскую унцию. При этом российский запас золота за год даже немного снизился – на 100 тысяч тройских унций, или примерно на 3,1 тонны. На 1 октября он составлял 74,9 миллиона тройских унций, или 2329,7 тонны. Доля золота в российских резервах на начало ноября составила 41,3%. При этом валютная часть международных активов России за последний год выросла всего на 0,5%, достигнув 426 миллиардов долларов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, банк россия, банк россии
Финансы, Банки, Экономика, банк Россия, Банк России
Золотые резервы России за год выросли на 92 миллиарда долларов
Золотые резервы России за 12 месяцев выросли на рекордные 92 миллиарда долларов
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Золотые резервы России благодаря росту цен на этот драгметалл за последние 12 месяцев выросли на рекордные 92 миллиарда долларов - больше чем за предыдущие четыре года вместе взятые, подсчитало РИА Новости по данным ЦБ.
Так, на 1 ноября 2025 года в хранилищах Банка России находилось золотых слитков на 299,8 миллиарда долларов, хотя еще годом ранее их стоимость составляла 207,7 миллиарда долларов. Настолько быстро они не увеличивались еще ни разу в современной истории.
При этом в предыдущие четыре года, с октября 2020 по октябрь 2024 года, резервы пополнились на значительно меньшую сумму - 69 миллиардов долларов.
Это произошло благодаря ралли на рынке золота: цены на металл за этот период выросли в 1,5 раза - до 4 тысяч долларов с 2,7 тысячи за тройскую унцию.
При этом российский запас золота за год даже немного снизился – на 100 тысяч тройских унций, или примерно на 3,1 тонны. На 1 октября он составлял 74,9 миллиона тройских унций, или 2329,7 тонны.
Доля золота в российских резервах на начало ноября составила 41,3%. При этом валютная часть международных активов России за последний год выросла всего на 0,5%, достигнув 426 миллиардов долларов.