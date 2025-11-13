https://1prime.ru/20251113/rezervy-864490324.html

Золотые резервы России за год выросли на 92 миллиарда долларов

2025-11-13T06:15+0300

2025-11-13T06:15+0300

2025-11-13T06:29+0300

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Золотые резервы России благодаря росту цен на этот драгметалл за последние 12 месяцев выросли на рекордные 92 миллиарда долларов - больше чем за предыдущие четыре года вместе взятые, подсчитало РИА Новости по данным ЦБ. Так, на 1 ноября 2025 года в хранилищах Банка России находилось золотых слитков на 299,8 миллиарда долларов, хотя еще годом ранее их стоимость составляла 207,7 миллиарда долларов. Настолько быстро они не увеличивались еще ни разу в современной истории. При этом в предыдущие четыре года, с октября 2020 по октябрь 2024 года, резервы пополнились на значительно меньшую сумму - 69 миллиардов долларов. Это произошло благодаря ралли на рынке золота: цены на металл за этот период выросли в 1,5 раза - до 4 тысяч долларов с 2,7 тысячи за тройскую унцию. При этом российский запас золота за год даже немного снизился – на 100 тысяч тройских унций, или примерно на 3,1 тонны. На 1 октября он составлял 74,9 миллиона тройских унций, или 2329,7 тонны. Доля золота в российских резервах на начало ноября составила 41,3%. При этом валютная часть международных активов России за последний год выросла всего на 0,5%, достигнув 426 миллиардов долларов.

