Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золотые резервы России за год выросли на 92 миллиарда долларов - 13.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251113/rezervy-864490324.html
Золотые резервы России за год выросли на 92 миллиарда долларов
Золотые резервы России за год выросли на 92 миллиарда долларов - 13.11.2025, ПРАЙМ
Золотые резервы России за год выросли на 92 миллиарда долларов
Золотые резервы России благодаря росту цен на этот драгметалл за последние 12 месяцев выросли на рекордные 92 миллиарда долларов - больше чем за предыдущие... | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T06:15+0300
2025-11-13T06:29+0300
финансы
банки
экономика
банк россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864490324.jpg?1763004593
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Золотые резервы России благодаря росту цен на этот драгметалл за последние 12 месяцев выросли на рекордные 92 миллиарда долларов - больше чем за предыдущие четыре года вместе взятые, подсчитало РИА Новости по данным ЦБ. Так, на 1 ноября 2025 года в хранилищах Банка России находилось золотых слитков на 299,8 миллиарда долларов, хотя еще годом ранее их стоимость составляла 207,7 миллиарда долларов. Настолько быстро они не увеличивались еще ни разу в современной истории. При этом в предыдущие четыре года, с октября 2020 по октябрь 2024 года, резервы пополнились на значительно меньшую сумму - 69 миллиардов долларов. Это произошло благодаря ралли на рынке золота: цены на металл за этот период выросли в 1,5 раза - до 4 тысяч долларов с 2,7 тысячи за тройскую унцию. При этом российский запас золота за год даже немного снизился – на 100 тысяч тройских унций, или примерно на 3,1 тонны. На 1 октября он составлял 74,9 миллиона тройских унций, или 2329,7 тонны. Доля золота в российских резервах на начало ноября составила 41,3%. При этом валютная часть международных активов России за последний год выросла всего на 0,5%, достигнув 426 миллиардов долларов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, банк россия, банк россии
Финансы, Банки, Экономика, банк Россия, Банк России
06:15 13.11.2025 (обновлено: 06:29 13.11.2025)
 
Золотые резервы России за год выросли на 92 миллиарда долларов

Золотые резервы России за 12 месяцев выросли на рекордные 92 миллиарда долларов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Золотые резервы России благодаря росту цен на этот драгметалл за последние 12 месяцев выросли на рекордные 92 миллиарда долларов - больше чем за предыдущие четыре года вместе взятые, подсчитало РИА Новости по данным ЦБ.
Так, на 1 ноября 2025 года в хранилищах Банка России находилось золотых слитков на 299,8 миллиарда долларов, хотя еще годом ранее их стоимость составляла 207,7 миллиарда долларов. Настолько быстро они не увеличивались еще ни разу в современной истории.
При этом в предыдущие четыре года, с октября 2020 по октябрь 2024 года, резервы пополнились на значительно меньшую сумму - 69 миллиардов долларов.
Это произошло благодаря ралли на рынке золота: цены на металл за этот период выросли в 1,5 раза - до 4 тысяч долларов с 2,7 тысячи за тройскую унцию.
При этом российский запас золота за год даже немного снизился – на 100 тысяч тройских унций, или примерно на 3,1 тонны. На 1 октября он составлял 74,9 миллиона тройских унций, или 2329,7 тонны.
Доля золота в российских резервах на начало ноября составила 41,3%. При этом валютная часть международных активов России за последний год выросла всего на 0,5%, достигнув 426 миллиардов долларов.
 
ЭкономикаФинансыБанкибанк РоссияБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала