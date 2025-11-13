https://1prime.ru/20251113/rosselkhozbank-864509615.html

Россельхозбанк в январе-сентябре 2025 года нарастил чистую прибыль по МСФО

финансы

бизнес

россельхозбанк

россия

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Россельхозбанк в январе-сентябре 2025 года нарастил чистую прибыль по МСФО на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 48,1 миллиарда рублей, сообщила кредитная организация. "По результатам работы Группы РСХБ за 9 месяцев 2025 года размер чистой прибыли составил 48,1 млрд рублей, превысив результат за аналогичный период 2024 года на 22,9%", - сказано в сообщении. Кредитный портфель группы (до вычета резервов) за девять месяцев 2025 года вырос на 197,2 миллиарда рублей (+4,7%) и составил 4,4 триллиона рублей. В том числе кредитный портфель юридических лиц (включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости) увеличился на 254,6 миллиарда рублей (+7,0%), до 3,9 триллиона рублей. Кредитный портфель физических лиц на конец сентября 2025 года составил 523,4 миллиарда рублей и находится в траектории снижения (-10% с начала года) в связи с завершением ряда льготных государственных программ, в том числе в сегментах ипотечного и потребительского кредитования. Депозиты и остатки средств на счетах клиентов за девять месяцев 2025 года увеличились на 389,4 миллиарда рублей (+9,5%) и составили 4,5 триллиона рублей. Средства юридических лиц увеличились на 88 миллиардов рублей (+4,5%) и составили 2,03 триллиона рублей. Депозиты и текущие счета населения увеличились на 301,4 миллиарда рублей (+13,9%) до 2,47 триллиона рублей. Россельхозбанк является опорным банком агропромышленного комплекса, обеспечивая 35% объемов кредитования АПК и 80% финансирования сезонных работ в стране. Его кредитный портфель в сегменте АПК за девять месяцев 2025 года увеличился на 9% и на 30 сентября составил 2,69 триллиона рублей. "Объем выданных банком за 9 месяцев 2025 года кредитов АПК по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 62,5 миллиарда рублей (+3,9%) и составил 1,664 триллиона рублей. В том числе объем выданных кредитов на сезонные работы увеличился на 11,3% – до 728,9 миллиарда рублей", - отмечается в материалах.

