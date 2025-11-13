https://1prime.ru/20251113/rossija-864485751.html

Галерею принца Эндрю обвинили в нарушении санкций против России

Галерею принца Эндрю обвинили в нарушении санкций против России - 13.11.2025, ПРАЙМ

Галерею принца Эндрю обвинили в нарушении санкций против России

Галерея искусства Hauser & Wirth, директором которой является принцесса Евгения - дочь брата короля Великобритании Карла III Эндрю, обвиняется в нарушении... | 13.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-13T00:56+0300

2025-11-13T00:56+0300

2025-11-13T00:56+0300

общество

экономика

великобритания

рф

карл iii

александр попов

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864485751.jpg?1762984562

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Галерея искусства Hauser & Wirth, директором которой является принцесса Евгения - дочь брата короля Великобритании Карла III Эндрю, обвиняется в нарушении санкционного режима в отношении РФ, сообщает газета Times. "Художественная галерея, директором которой является принцесса Евгения, обвиняется в нарушении российских санкций за якобы поставку предметов роскоши московскому коллекционеру... Hauser & Wirth обвиняется в том, что в период с апреля по декабрь 2022 года "предоставляла предметы роскоши лицам, связанным с Россией"", - говорится в публикации. Times утверждает, что галерея якобы передала картину американского художника Джорджа Кондо "Побег от человечества" Александру Попову, который вместе с женой руководит Popov Art Foundation. "Это обвинение, выдвинутое после расследования Управления по налоговым и таможенным сборам Великобритании, считается первым в рамках закона, запрещающего поставки предметов роскоши в Россию", - пишет издание. Как отмечает издание, нет никаких указаний на причастность принцессы Евгении к предполагаемой поставке картины.

великобритания

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , великобритания, рф, карл iii, александр попов