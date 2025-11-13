Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Галерею принца Эндрю обвинили в нарушении санкций против России - 13.11.2025, ПРАЙМ
Галерею принца Эндрю обвинили в нарушении санкций против России
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Галерея искусства Hauser & Wirth, директором которой является принцесса Евгения - дочь брата короля Великобритании Карла III Эндрю, обвиняется в нарушении санкционного режима в отношении РФ, сообщает газета Times. "Художественная галерея, директором которой является принцесса Евгения, обвиняется в нарушении российских санкций за якобы поставку предметов роскоши московскому коллекционеру... Hauser & Wirth обвиняется в том, что в период с апреля по декабрь 2022 года "предоставляла предметы роскоши лицам, связанным с Россией"", - говорится в публикации. Times утверждает, что галерея якобы передала картину американского художника Джорджа Кондо "Побег от человечества" Александру Попову, который вместе с женой руководит Popov Art Foundation. "Это обвинение, выдвинутое после расследования Управления по налоговым и таможенным сборам Великобритании, считается первым в рамках закона, запрещающего поставки предметов роскоши в Россию", - пишет издание. Как отмечает издание, нет никаких указаний на причастность принцессы Евгении к предполагаемой поставке картины.
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Галерея искусства Hauser & Wirth, директором которой является принцесса Евгения - дочь брата короля Великобритании Карла III Эндрю, обвиняется в нарушении санкционного режима в отношении РФ, сообщает газета Times.
"Художественная галерея, директором которой является принцесса Евгения, обвиняется в нарушении российских санкций за якобы поставку предметов роскоши московскому коллекционеру... Hauser & Wirth обвиняется в том, что в период с апреля по декабрь 2022 года "предоставляла предметы роскоши лицам, связанным с Россией"", - говорится в публикации.
Times утверждает, что галерея якобы передала картину американского художника Джорджа Кондо "Побег от человечества" Александру Попову, который вместе с женой руководит Popov Art Foundation.
"Это обвинение, выдвинутое после расследования Управления по налоговым и таможенным сборам Великобритании, считается первым в рамках закона, запрещающего поставки предметов роскоши в Россию", - пишет издание.
Как отмечает издание, нет никаких указаний на причастность принцессы Евгении к предполагаемой поставке картины.
 
