В России могут изменить правила налоговых льгот при продаже жилья

В России могут изменить правила налоговых льгот при продаже жилья

2025-11-13T02:11+0300

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. В России могут измениться правила налоговых льгот при продаже недвижимости для семей с двумя и более детьми, в частности, предлагается расширить категории детей, которые учитываются при предоставлении льготы, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова. "Изменения в Налоговый кодекс РФ, которые были приняты в первом чтении, затрагивают порядок применения льгот по НДФЛ при продаже жилья. Так, будет расширена возможность освобождения от НДФЛ доходов от продажи жилья при приобретении другого для улучшения жилищных условий для семей с двумя и более детьми. Поправками предлагается учитывать: детей вне зависимости от возраста, если суд признал их недееспособными, а также детей, которые родились после продажи жилья, но не позднее 30 апреля следующего года", - сказала Полуянова. По словам парламентария, другой поправкой уточняется, что для применения льготы недвижимость до продажи должна быть в собственности налогоплательщика непрерывно в течение: более трех лет, если жилье получили, например, в наследство, дар от близкого родственника, при приватизации или если жилье единственное, более пяти лет – в иных случаях. Она уточнила, что поправка о непрерывном сроке является технической, льготы при продаже жилья продолжат действовать. Госдума 22 октября приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий внесений изменений в Налоговый кодекс РФ. Документ был внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета.

