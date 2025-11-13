https://1prime.ru/20251113/rossija-864486673.html
В России могут изменить правила налоговых льгот при продаже жилья
В России могут изменить правила налоговых льгот при продаже жилья - 13.11.2025, ПРАЙМ
В России могут изменить правила налоговых льгот при продаже жилья
В России могут измениться правила налоговых льгот при продаже недвижимости для семей с двумя и более детьми, в частности, предлагается расширить категории... | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T02:11+0300
2025-11-13T02:11+0300
2025-11-13T02:11+0300
недвижимость
бизнес
россия
рф
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864486673.jpg?1762989083
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. В России могут измениться правила налоговых льгот при продаже недвижимости для семей с двумя и более детьми, в частности, предлагается расширить категории детей, которые учитываются при предоставлении льготы, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова.
"Изменения в Налоговый кодекс РФ, которые были приняты в первом чтении, затрагивают порядок применения льгот по НДФЛ при продаже жилья. Так, будет расширена возможность освобождения от НДФЛ доходов от продажи жилья при приобретении другого для улучшения жилищных условий для семей с двумя и более детьми. Поправками предлагается учитывать: детей вне зависимости от возраста, если суд признал их недееспособными, а также детей, которые родились после продажи жилья, но не позднее 30 апреля следующего года", - сказала Полуянова.
По словам парламентария, другой поправкой уточняется, что для применения льготы недвижимость до продажи должна быть в собственности налогоплательщика непрерывно в течение: более трех лет, если жилье получили, например, в наследство, дар от близкого родственника, при приватизации или если жилье единственное, более пяти лет – в иных случаях.
Она уточнила, что поправка о непрерывном сроке является технической, льготы при продаже жилья продолжат действовать.
Госдума 22 октября приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий внесений изменений в Налоговый кодекс РФ. Документ был внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, бизнес, россия, рф, госдума
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Госдума
В России могут изменить правила налоговых льгот при продаже жилья
Депутат Полуянова: в России могут изменить правила льгот при продаже жилья
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. В России могут измениться правила налоговых льгот при продаже недвижимости для семей с двумя и более детьми, в частности, предлагается расширить категории детей, которые учитываются при предоставлении льготы, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова.
"Изменения в Налоговый кодекс РФ, которые были приняты в первом чтении, затрагивают порядок применения льгот по НДФЛ при продаже жилья. Так, будет расширена возможность освобождения от НДФЛ доходов от продажи жилья при приобретении другого для улучшения жилищных условий для семей с двумя и более детьми. Поправками предлагается учитывать: детей вне зависимости от возраста, если суд признал их недееспособными, а также детей, которые родились после продажи жилья, но не позднее 30 апреля следующего года", - сказала Полуянова.
По словам парламентария, другой поправкой уточняется, что для применения льготы недвижимость до продажи должна быть в собственности налогоплательщика непрерывно в течение: более трех лет, если жилье получили, например, в наследство, дар от близкого родственника, при приватизации или если жилье единственное, более пяти лет – в иных случаях.
Она уточнила, что поправка о непрерывном сроке является технической, льготы при продаже жилья продолжат действовать.
Госдума 22 октября приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий внесений изменений в Налоговый кодекс РФ. Документ был внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета.