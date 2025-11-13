Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия сделала все для продолжения переговоров с Украиной, заявил Мирошник - 13.11.2025, ПРАЙМ
Россия сделала все для продолжения переговоров с Украиной, заявил Мирошник
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Россия со своей стороны сделала все для того, чтобы переговоры с Украиной продолжались, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник газете "Известия". Британская газета Times после беседы с замглавы украинского МИД Сергеем Кислицей, который участвовал в переговорах в Стамбуле, сообщила о приостановке переговоров России и Украины. Комментируя его заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киев сорвал "последние обещания" по обменам, обменяв менее 30% из 1200 человек, о которых договорились. "Переговоры более 100 дней находятся на паузе, и с нашей стороны было сделано всё для того, чтобы эти переговоры продолжались. Потому что сначала Украина сделала это де-факто, то есть заблокировала переговоры и никаким образом их не продолжала... По факту украинская сторона предпринимала массу усилий для того, чтобы эти переговоры сначала заблокировать чужими руками, делая заявления о том, что Россия не хочет мира, а Украина делает всё для этого", - сказал Мирошник. Посол добавил, что Украина сейчас вынуждена признать, что ничего не способна сделать в рамках переговорного процесса. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Россия сделала все для продолжения переговоров с Украиной, заявил Мирошник

Мирошник: Россия сделала все для продолжения переговоров с Украиной

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Россия со своей стороны сделала все для того, чтобы переговоры с Украиной продолжались, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник газете "Известия".
Британская газета Times после беседы с замглавы украинского МИД Сергеем Кислицей, который участвовал в переговорах в Стамбуле, сообщила о приостановке переговоров России и Украины. Комментируя его заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киев сорвал "последние обещания" по обменам, обменяв менее 30% из 1200 человек, о которых договорились.
"Переговоры более 100 дней находятся на паузе, и с нашей стороны было сделано всё для того, чтобы эти переговоры продолжались. Потому что сначала Украина сделала это де-факто, то есть заблокировала переговоры и никаким образом их не продолжала... По факту украинская сторона предпринимала массу усилий для того, чтобы эти переговоры сначала заблокировать чужими руками, делая заявления о том, что Россия не хочет мира, а Украина делает всё для этого", - сказал Мирошник.
Посол добавил, что Украина сейчас вынуждена признать, что ничего не способна сделать в рамках переговорного процесса.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
 
