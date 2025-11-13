Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия примет участие в 41-й Международной ярмарке FIHAV-2025 - 13.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251113/rossija-864491232.html
Россия примет участие в 41-й Международной ярмарке FIHAV-2025
Россия примет участие в 41-й Международной ярмарке FIHAV-2025 - 13.11.2025, ПРАЙМ
Россия примет участие в 41-й Международной ярмарке FIHAV-2025
Россия примет участие в 41-й Международной ярмарке в Гаване FIHAV-2025 с отдельным павильоном и крупнейшей за последние годы делегацией, сообщил директор... | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T06:55+0300
2025-11-13T06:55+0300
экономика
бизнес
россия
куба
москва
гавана
сергей катырин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864491232.jpg?1763006103
ГАВАНА, 13 ноя - ПРАЙМ. Россия примет участие в 41-й Международной ярмарке в Гаване FIHAV-2025 с отдельным павильоном и крупнейшей за последние годы делегацией, сообщил директор выставочного комплекса ExpoCuba Рафаэль Алехандро Родригес. "Участие российских компаний превосходит уровень прошлогодней FIHAV. Россия будет иметь собственный павильон и входит в пятёрку стран с наибольшим представительством на ярмарке", - заявил Родригес РИА Новости. Президент Торгово-промышленной палаты Кубы Антонио Каррикарте также назвал участие России в FIHAV "очень значительным" в текущем году, отметив, что ожидает приезд более 80 российских предпринимателей. На мероприятии, по его словам, будут присутствовать президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин и директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки Татьяна Машкова. Кроме того, в ярмарке примут участие представители торгово-промышленных палат Липецкой, Рязанской, Ставропольской областей и Москвы. FIHAV-2025 пройдёт с 24 по 29 ноября на территории выставочного комплекса ExpoCuba, расположенного в пригороде Гаваны. Как сообщил вице-премьер и министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Оскар Перес-Олива Фрага, участие в ярмарке подтвердили 47 стран и Европейский союз, а к открытию число участников может превысить 50.
куба
москва
гавана
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, куба, москва, гавана, сергей катырин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КУБА, МОСКВА, Гавана, Сергей Катырин
06:55 13.11.2025
 
Россия примет участие в 41-й Международной ярмарке FIHAV-2025

Россия примет участие в 41-й Международной ярмарке в Гаване

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ГАВАНА, 13 ноя - ПРАЙМ. Россия примет участие в 41-й Международной ярмарке в Гаване FIHAV-2025 с отдельным павильоном и крупнейшей за последние годы делегацией, сообщил директор выставочного комплекса ExpoCuba Рафаэль Алехандро Родригес.
"Участие российских компаний превосходит уровень прошлогодней FIHAV. Россия будет иметь собственный павильон и входит в пятёрку стран с наибольшим представительством на ярмарке", - заявил Родригес РИА Новости.
Президент Торгово-промышленной палаты Кубы Антонио Каррикарте также назвал участие России в FIHAV "очень значительным" в текущем году, отметив, что ожидает приезд более 80 российских предпринимателей.
На мероприятии, по его словам, будут присутствовать президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин и директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки Татьяна Машкова. Кроме того, в ярмарке примут участие представители торгово-промышленных палат Липецкой, Рязанской, Ставропольской областей и Москвы.
FIHAV-2025 пройдёт с 24 по 29 ноября на территории выставочного комплекса ExpoCuba, расположенного в пригороде Гаваны. Как сообщил вице-премьер и министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Оскар Перес-Олива Фрага, участие в ярмарке подтвердили 47 стран и Европейский союз, а к открытию число участников может превысить 50.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКУБАМОСКВАГаванаСергей Катырин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала