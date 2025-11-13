https://1prime.ru/20251113/rossija-864491232.html

Россия примет участие в 41-й Международной ярмарке FIHAV-2025

2025-11-13T06:55+0300

ГАВАНА, 13 ноя - ПРАЙМ. Россия примет участие в 41-й Международной ярмарке в Гаване FIHAV-2025 с отдельным павильоном и крупнейшей за последние годы делегацией, сообщил директор выставочного комплекса ExpoCuba Рафаэль Алехандро Родригес. "Участие российских компаний превосходит уровень прошлогодней FIHAV. Россия будет иметь собственный павильон и входит в пятёрку стран с наибольшим представительством на ярмарке", - заявил Родригес РИА Новости. Президент Торгово-промышленной палаты Кубы Антонио Каррикарте также назвал участие России в FIHAV "очень значительным" в текущем году, отметив, что ожидает приезд более 80 российских предпринимателей. На мероприятии, по его словам, будут присутствовать президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин и директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки Татьяна Машкова. Кроме того, в ярмарке примут участие представители торгово-промышленных палат Липецкой, Рязанской, Ставропольской областей и Москвы. FIHAV-2025 пройдёт с 24 по 29 ноября на территории выставочного комплекса ExpoCuba, расположенного в пригороде Гаваны. Как сообщил вице-премьер и министр внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Оскар Перес-Олива Фрага, участие в ярмарке подтвердили 47 стран и Европейский союз, а к открытию число участников может превысить 50.

2025

