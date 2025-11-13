Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне назвали самые популярные месяцы для ухода в отпуск - 13.11.2025, ПРАЙМ
Россияне назвали самые популярные месяцы для ухода в отпуск
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Самыми популярными месяцами для ухода в отпуск по планам россиян оказались июль (36%), август (32%) и сентябрь (21%), следует из результатов исследования сервиса "Работа.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Говоря о желаемом месяце для отдыха, 5% россиян выбирают отпуск в январе, 6% — в феврале, 7% — в марте, 12% — в апреле, 14% — в мае. Наибольшее число респондентов выбрали июнь (19%), июль (36%) и август (32%). Сентябрь отметили 21% опрошенных, октябрь — 10%, ноябрь — 5%, а декабрь — 3%", - говорится в данных.
Согласно исследованию, из числа опрошенных 88% планируют взять отпуск в следующем году. Из них 44% точно на него рассчитывают, а 37% не уверены, что у них получится отдохнуть.
"Сорок один процент россиян планируют поездку на море, 23% хотят просто отдыхать дома, а 20% намерены путешествовать по городам России. 19% респондентов планируют уехать за город, и столько же (19%) хотят навестить родственников и друзей", - рассказали в данных.
Отмечается, что 13% респондентов запланировали поездку в другую страну, 12% собираются заниматься своим здоровьем, столько же (12%) планируют посвятить отпуск хобби. 11% намерены поехать в горы, а каждый десятый будет искать другую работу. 9% россиян планируют поездку в санаторий или дом отдыха, еще 9% будут делать ремонт или преобразовывать свое домашнее пространство, 5% пойдут в поход.
В исследовании, которое проводилось с 27 по 30 октября, поучаствовали более 2,6 тысячи человек со всех регионов России.
 
