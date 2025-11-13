https://1prime.ru/20251113/rossijane-864488649.html

Россияне активнее покупают роботизированные игрушки для собак и кошек

2025-11-13T03:45+0300

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Россияне в этом году активнее покупают роботизированные игрушки для собак и кошек - продажи в январе-октябре выросли почти на треть в годовом выражении, подсчитали для РИА Новости аналитики компании "Платформа ОФД". "Роботизированные игрушки для домашних животных - средний чек 1970 рублей, на 4% ниже, чем в 2024 году. Число покупок – выше на 30% по сравнению с 2024 годом", - подсчитали аналитики, изучив данные средних чеков за январь-октябрь этого и прошлого года. У россиян, по разным оценкам, более 50 миллионов кошек и собак. Большинство из них проживает в городских квартирах и требует внимания, развлечений. "Закономерно, что владельцы стремятся разнообразить досуг питомцев, в том числе современными специальными гаджетами", - отмечают авторы исследования. Основной канал продаж – магазины зоотоваров и онлайн-площадки. Потребители зачастую приобретают такой товар эмоционально, по отзывам и советам профильных блогеров, ветеринаров, лидеров мнений. В разрезе отдельных категорий заметнее всего подросли продажи умных мячиков - на 43%. На втором месте по темпу роста спроса оказались развивающие игрушки и игрушки-головоломки (+39%), а спрос на катапульты с мячами для собак увеличился на 13%.

