Россияне активнее покупают роботизированные игрушки для собак и кошек

2025-11-13T03:45+0300
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Россияне в этом году активнее покупают роботизированные игрушки для собак и кошек - продажи в январе-октябре выросли почти на треть в годовом выражении, подсчитали для РИА Новости аналитики компании "Платформа ОФД".
"Роботизированные игрушки для домашних животных - средний чек 1970 рублей, на 4% ниже, чем в 2024 году. Число покупок – выше на 30% по сравнению с 2024 годом", - подсчитали аналитики, изучив данные средних чеков за январь-октябрь этого и прошлого года.
У россиян, по разным оценкам, более 50 миллионов кошек и собак. Большинство из них проживает в городских квартирах и требует внимания, развлечений. "Закономерно, что владельцы стремятся разнообразить досуг питомцев, в том числе современными специальными гаджетами", - отмечают авторы исследования.
Основной канал продаж – магазины зоотоваров и онлайн-площадки. Потребители зачастую приобретают такой товар эмоционально, по отзывам и советам профильных блогеров, ветеринаров, лидеров мнений.
В разрезе отдельных категорий заметнее всего подросли продажи умных мячиков - на 43%. На втором месте по темпу роста спроса оказались развивающие игрушки и игрушки-головоломки (+39%), а спрос на катапульты с мячами для собак увеличился на 13%.
