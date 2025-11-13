https://1prime.ru/20251113/rossijane-864489111.html

Россияне стали покупать больше техники и меньше косметики на распродажах

Россияне на распродажах стали покупать больше техники и меньше косметики, рассказали РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ. | 13.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-13

бизнес

россия

wildberries

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Россияне на распродажах стали покупать больше техники и меньше косметики, рассказали РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ. Там отметили, что распродажи продолжают пользоваться большой популярностью у россиян - об этом свидетельствуют итоги акции 11.11 на Wildberries. Общие продажи на маркетплейсе в период распродажи с 28 октября по 11 ноября выросли почти на 20% по сравнению с периодом 28 сентября - 11 октября, когда крупномасштабных акций не проводилось. "Быстрее всего росли продажи товаров для праздника - их оборот почти удвоился. Мы связываем это с подготовкой к Новому году. На втором месте по динамике продаж - ноутбуки и компьютеры. Их оборот даже с учетом больших скидок вырос на 50%", - рассказали в пресс-службе. Значительный прирост продаж показали также телевизоры (+35%) и весьма актуальные в зимний период автомобильные аккумуляторы – их оборот вырос на треть. По данным пресс-службы, среди самых популярных товаров по общей сумме продаж в период акции - игровая консоль PS5 Blu-Ray Slim 1 ТБ, различные виды аэрогрилей, смартфоны Redmi и мощные видеокарты RTX 5070. "В период акции эти товары потеснили постоянных лидеров (кислородные отбеливатели, влажные салфетки и шампуни и маски для волос). Это в очередной раз подтверждает тренд на смещение фокуса наших потребителей в сторону более сложных и часто дорогостоящих товаров как, например, игровые консоли, ноутбуки и телевизоры", - прокомментировали в компании.

2025

бизнес, россия, wildberries