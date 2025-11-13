Россияне стали покупать больше техники и меньше косметики на распродажах

https://1prime.ru/20251113/rossijane-864489111.html
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Россияне на распродажах стали покупать больше техники и меньше косметики, рассказали РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ.
Там отметили, что распродажи продолжают пользоваться большой популярностью у россиян - об этом свидетельствуют итоги акции 11.11 на Wildberries. Общие продажи на маркетплейсе в период распродажи с 28 октября по 11 ноября выросли почти на 20% по сравнению с периодом 28 сентября - 11 октября, когда крупномасштабных акций не проводилось.
"Быстрее всего росли продажи товаров для праздника - их оборот почти удвоился. Мы связываем это с подготовкой к Новому году. На втором месте по динамике продаж - ноутбуки и компьютеры. Их оборот даже с учетом больших скидок вырос на 50%", - рассказали в пресс-службе.
Значительный прирост продаж показали также телевизоры (+35%) и весьма актуальные в зимний период автомобильные аккумуляторы – их оборот вырос на треть.
По данным пресс-службы, среди самых популярных товаров по общей сумме продаж в период акции - игровая консоль PS5 Blu-Ray Slim 1 ТБ, различные виды аэрогрилей, смартфоны Redmi и мощные видеокарты RTX 5070.
"В период акции эти товары потеснили постоянных лидеров (кислородные отбеливатели, влажные салфетки и шампуни и маски для волос). Это в очередной раз подтверждает тренд на смещение фокуса наших потребителей в сторону более сложных и часто дорогостоящих товаров как, например, игровые консоли, ноутбуки и телевизоры", - прокомментировали в компании.
