Рубио заявил о возможных последствиях конфискации российских активов - 13.11.2025, ПРАЙМ
Рубио заявил о возможных последствиях конфискации российских активов
Рубио заявил о возможных последствиях конфискации российских активов - 13.11.2025, ПРАЙМ
Рубио заявил о возможных последствиях конфискации российских активов
Возможная конфискация российских активов грозит непредвиденными последствиями, признал американский госсекретарь Марко Рубио. | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T02:59+0300
2025-11-13T02:59+0300
экономика
россия
мировая экономика
рф
украина
сша
марко рубио
марк рубио
скотт бессент
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864487685.jpg?1762991986
ВАШИНГТОН, 13 ноя – ПРАЙМ. Возможная конфискация российских активов грозит непредвиденными последствиями, признал американский госсекретарь Марко Рубио. "Существуют некоторые непреднамеренные последствия, если это сделать", - сообщил он журналистам, комментируя возможное использование суверенных активов РФ. Рубио добавил, что в американской администрации вопросом российских активов занимается министр финансов США Скотт Бессент. "Я не хочу это комментировать и опережать его в чем-либо", - отметил Рубио. Главы государств ЕС на саммите в Брюсселе 23 октября не смогли согласовать предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы ЦБ РФ как основу для кредита Украине. Они вернутся к этому вопросу на заседании Европейского совета 18-19 декабря. Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы ЕС шагом, подрывающим доверие к принципу неприкосновенности собственности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на возможную конфискацию замороженных активов западными странами и оставляет за собой право не возвращать средства, которые западные государства держали в РФ. Более 200 миллиардов евро замороженных активов ЦБ РФ находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
рф
украина
сша
россия, мировая экономика, рф, украина, сша, марко рубио, марк рубио, скотт бессент, ес, euroclear, центральные банки
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, УКРАИНА, США, Марко Рубио, Марк Рубио, Скотт Бессент, ЕС, Euroclear, центральные банки
02:59 13.11.2025
 
Рубио заявил о возможных последствиях конфискации российских активов

Рубио: конфискация активов РФ грозит непредвиденными последствиями

ВАШИНГТОН, 13 ноя – ПРАЙМ. Возможная конфискация российских активов грозит непредвиденными последствиями, признал американский госсекретарь Марко Рубио.
"Существуют некоторые непреднамеренные последствия, если это сделать", - сообщил он журналистам, комментируя возможное использование суверенных активов РФ.
Рубио добавил, что в американской администрации вопросом российских активов занимается министр финансов США Скотт Бессент.
"Я не хочу это комментировать и опережать его в чем-либо", - отметил Рубио.
Главы государств ЕС на саммите в Брюсселе 23 октября не смогли согласовать предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы ЦБ РФ как основу для кредита Украине. Они вернутся к этому вопросу на заседании Европейского совета 18-19 декабря.
Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы ЕС шагом, подрывающим доверие к принципу неприкосновенности собственности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на возможную конфискацию замороженных активов западными странами и оставляет за собой право не возвращать средства, которые западные государства держали в РФ.
Более 200 миллиардов евро замороженных активов ЦБ РФ находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаРФУКРАИНАСШАМарко РубиоМарк РубиоСкотт БессентЕСEuroclearцентральные банки
 
 
