Рубио заявил о возможных последствиях конфискации российских активов
2025-11-13T02:59+0300
экономика
россия
мировая экономика
рф
украина
сша
марко рубио
марк рубио
скотт бессент
ес
ВАШИНГТОН, 13 ноя – ПРАЙМ. Возможная конфискация российских активов грозит непредвиденными последствиями, признал американский госсекретарь Марко Рубио.
"Существуют некоторые непреднамеренные последствия, если это сделать", - сообщил он журналистам, комментируя возможное использование суверенных активов РФ.
Рубио добавил, что в американской администрации вопросом российских активов занимается министр финансов США Скотт Бессент.
"Я не хочу это комментировать и опережать его в чем-либо", - отметил Рубио.
Главы государств ЕС на саммите в Брюсселе 23 октября не смогли согласовать предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы ЦБ РФ как основу для кредита Украине. Они вернутся к этому вопросу на заседании Европейского совета 18-19 декабря.
Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы ЕС шагом, подрывающим доверие к принципу неприкосновенности собственности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на возможную конфискацию замороженных активов западными странами и оставляет за собой право не возвращать средства, которые западные государства держали в РФ.
Более 200 миллиардов евро замороженных активов ЦБ РФ находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
