Роза Рымбаева рассказала о приеме Путина и Токаева в Большом театре

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Легенда казахской эстрады Роза Рымбаева рассказала РИА Новости о приеме президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Большом театре, подчеркнув, что главы государств высоко оценили программу гала-концерта и выступления артистов. В среду Путин и Токаев после переговоров в Кремле приехали в Большой театр, где состоялся гала-концерт мастеров искусств Казахстана. "Только что мы выступили на сцене Большого театра в программе "Мастера искусств Казахстана" в рамках Дней культуры Казахстана в России. Для нас, артистов, большая честь выступать на этой сцене. Эта сцена, которая является эталоном высокого искусства, где выступают самые яркие мировые звезды высокой классической музыки… Я в том числе выступала на этой сцене. Для меня это была большая честь. Публика очень тепло принимала, можно сказать, что некоторые известные песни они пели вместе с нами", - рассказала Рымбаева. Певица подчеркнула, что программа была посвящена дружбе России и Казахстана, а также сегодняшнему творчеству молодых исполнителей. На сцене звучали фольклор, патриотика и любимые советские песни. "После окончания концерта мы, солисты сегодняшней программы, были на приеме у президента России Путина и нашего президента Токаева. Они очень тепло отозвались о нашем концерте, дали высокую оценку нашей программе. Мы, конечно, были счастливы и очень благодарны за их внимание", - подчеркнула она. Легенда казахской эстрады отметила, что сегодняшний концерт останется в памяти артистов навсегда. В числе выступавших артистов была Рымбаева, которую называют "золотым голосом Казахстана" и "поющим соловьем Средней Азии". Артистка исполнила на сцене Большого театра песню "Любовь настала" Раймонда Паулса на стихи Роберта Рождественского, которая в свое время стала хитом в Советском Союзе в исполнении Рымбаевой. Также певица закрыла гала-концерт, исполнив вместе с хором композицию "Қазақ елі" о народе Казахстана. Рымбаева в 2025 году отмечает 50-летие творческой деятельности. За многолетний путь в искусстве Рымбаева покорила талантом не только казахстанских и советских слушателей, но и представляла Советский Союз на международных сценах. В 1977 году артистка получила Гран-при на фестивале "Золотой Орфей" в Болгарии, исполнив песню "Алия", посвященную подвигу Героя Советского Союза Алии Молдагуловой. В том же году Рымбаева участвовала в легендарном конкурсе "Интервидение" в Сопоте, где представила две композиции — "Озарение" на стихи Роберта Рождественского и "Табуны". Талант Рымбаевой почитают и других странах СНГ. Так, певица является заслуженной артисткой Узбекистана и заслуженным деятелем искусств Киргизии. Кроме того, на Площади звезд эстрады в Москве в 2005 году Рымбаева была удостоена именной звезды.

