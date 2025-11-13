Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Си Цзиньпин отказался ехать на саммит G20, пишут СМИ - 13.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251113/sammit-864517217.html
Си Цзиньпин отказался ехать на саммит G20, пишут СМИ
Си Цзиньпин отказался ехать на саммит G20, пишут СМИ - 13.11.2025, ПРАЙМ
Си Цзиньпин отказался ехать на саммит G20, пишут СМИ
Председатель КНР Си Цзиньпин отменил участие в саммите "большой двадцатки" в ЮАР, сообщает издание Die Zeit со ссылкой на китайский МИД. | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T23:11+0300
2025-11-13T23:11+0300
в мире
китай
юар
сша
владимир путин
си цзиньпин
мид
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852392468_0:133:3168:1915_1920x0_80_0_0_27263e5ce81bba87e33acd1927cf18af.jpg
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин отменил участие в саммите "большой двадцатки" в ЮАР, сообщает издание Die Zeit со ссылкой на китайский МИД."Министерство иностранных дел Китая объявило в четверг, что премьер-министр Ли Цян будет представлять азиатскую страну на саммите лидеров, который стартует в Йоханнесбурге 22 ноября", — говорится в публикации.Сообщается, что решение Си Цзиньпина стало известным после новостей об отказе от участия президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Как отмечается в статье, отсутствие лидера Китая стало чувствительным ударом для ЮАР, поскольку мероприятие пройдет без руководителей трех крупнейших мировых экономик.Причины отказа от поездки не раскрываются.Председательство в G20 перешло к ЮАР 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце 2025 года страна передаст его США. Саммит лидеров намечен на 22–23 ноября в Йоханнесбурге. Делегацию России возглавит заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.
https://1prime.ru/20251104/putin-864217275.html
https://1prime.ru/20250729/tramp-860085702.html
китай
юар
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852392468_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_6367db4c9452362f66a678bacbf932cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, китай, юар, сша, владимир путин, си цзиньпин, мид, дональд трамп
В мире, КИТАЙ, ЮАР, США, Владимир Путин, Си Цзиньпин, МИД, Дональд Трамп
23:11 13.11.2025
 
Си Цзиньпин отказался ехать на саммит G20, пишут СМИ

Die Zeit: Си Цзиньпин не поедет на саммит "группы двадцати" в ЮАР

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"
Председатель КНР Си Цзиньпин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Председатель КНР Си Цзиньпин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич". Архивное фото
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин отменил участие в саммите "большой двадцатки" в ЮАР, сообщает издание Die Zeit со ссылкой на китайский МИД.
"Министерство иностранных дел Китая объявило в четверг, что премьер-министр Ли Цян будет представлять азиатскую страну на саммите лидеров, который стартует в Йоханнесбурге 22 ноября", — говорится в публикации.
Президент Владимир Путин
Путин распорядился направить делегацию на саммит G20 в ЮАР
4 ноября, 17:43
Сообщается, что решение Си Цзиньпина стало известным после новостей об отказе от участия президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Как отмечается в статье, отсутствие лидера Китая стало чувствительным ударом для ЮАР, поскольку мероприятие пройдет без руководителей трех крупнейших мировых экономик.
Причины отказа от поездки не раскрываются.
Председательство в G20 перешло к ЮАР 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце 2025 года страна передаст его США. Саммит лидеров намечен на 22–23 ноября в Йоханнесбурге. Делегацию России возглавит заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.
Дональд Трамп представляет проект системы ПВО Золотой купол - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
Трамп сделал заявление относительно своего участия в саммите G20 в ЮАР
29 июля, 21:39
 
В миреКИТАЙЮАРСШАВладимир ПутинСи ЦзиньпинМИДДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала