Си Цзиньпин отказался ехать на саммит G20, пишут СМИ
Председатель КНР Си Цзиньпин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич". Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин отменил участие в саммите "большой двадцатки" в ЮАР, сообщает издание Die Zeit со ссылкой на китайский МИД.
"Министерство иностранных дел Китая объявило в четверг, что премьер-министр Ли Цян будет представлять азиатскую страну на саммите лидеров, который стартует в Йоханнесбурге 22 ноября", — говорится в публикации.
Сообщается, что решение Си Цзиньпина стало известным после новостей об отказе от участия президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Как отмечается в статье, отсутствие лидера Китая стало чувствительным ударом для ЮАР, поскольку мероприятие пройдет без руководителей трех крупнейших мировых экономик.
Причины отказа от поездки не раскрываются.
Председательство в G20 перешло к ЮАР 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце 2025 года страна передаст его США. Саммит лидеров намечен на 22–23 ноября в Йоханнесбурге. Делегацию России возглавит заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.