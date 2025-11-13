https://1prime.ru/20251113/sammit-864517217.html

Си Цзиньпин отказался ехать на саммит G20, пишут СМИ

Председатель КНР Си Цзиньпин отменил участие в саммите "большой двадцатки" в ЮАР, сообщает издание Die Zeit со ссылкой на китайский МИД. 13.11.2025

в мире

китай

юар

сша

владимир путин

си цзиньпин

мид

дональд трамп

МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин отменил участие в саммите "большой двадцатки" в ЮАР, сообщает издание Die Zeit со ссылкой на китайский МИД."Министерство иностранных дел Китая объявило в четверг, что премьер-министр Ли Цян будет представлять азиатскую страну на саммите лидеров, который стартует в Йоханнесбурге 22 ноября", — говорится в публикации.Сообщается, что решение Си Цзиньпина стало известным после новостей об отказе от участия президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Как отмечается в статье, отсутствие лидера Китая стало чувствительным ударом для ЮАР, поскольку мероприятие пройдет без руководителей трех крупнейших мировых экономик.Причины отказа от поездки не раскрываются.Председательство в G20 перешло к ЮАР 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце 2025 года страна передаст его США. Саммит лидеров намечен на 22–23 ноября в Йоханнесбурге. Делегацию России возглавит заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

китай

юар

сша

2025

Новости

в мире, китай, юар, сша, владимир путин, си цзиньпин, мид, дональд трамп