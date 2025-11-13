https://1prime.ru/20251113/shotlandiya-864515633.html

Шотландия впервые за 300 лет выпустит собственные гособлигации

ЛОНДОН, 13 ноя - ПРАЙМ. Правительство Шотландии в четверг заявило о планах впервые со времен объединения с Англией в начале XVIII века выпустить собственные государственные облигации, с помощью которых оно намерено финансировать инфраструктурные проекты. "Правительство Шотландии планирует выпустить свои первые облигации в 2026/27 году, объявил первый министр Шотландии Джон Суинни после того, как международные рейтинговые агентства установили для страны кредитный рейтинг, соответствующий рейтингу Великобритании и превосходящий другие крупные промышленные страны", - говорится в сообщении на сайте правительства. Планируемый объем облигаций составит 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (2 миллиарда долларов). Выпуск следующего года станет первым в рамках программы. "Вырученные средства будут направлены на финансирование капитальных вложений в ключевую инфраструктуру", - подчеркнул Суинни. Ранее шотландское правительство, которое получило полномочия в рамках автономии в 1999 году, ни разу не выпускало собственные облигации. Последние облигации Шотландии были выпущены еще до ее объединения с Англией в единое королевство в 1707 году. До этого выход Шотландии на долговой рынок в конце XVII века закончился крахом. Тогда облигации были выпущены для финансирования создания шотландской колонии на панамском перешейке, однако экспедиция потерпела крах из-за болезней и нападений испанцев. В итоге шотландская казна и инвесторы обанкротились, что стало ключевым фактором в решении об объединении с Англией, которая в рамках союзного соглашения покрыла долги.

