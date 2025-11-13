https://1prime.ru/20251113/smi-864489713.html

СМИ: дата освобождения рэпера Diddy перенесена с мая на июнь

нью-йорк

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Дата освобождения скандально известного рэпера Шона Комбса (Diddy), приговоренного к 50 месяцам тюрьмы по обвинениям в торговле людьми, перенесена с мая на июнь 2028 года, сообщает издание Page Six. "Первоначально предполагалось, что музыкальный магнат закончит отбывать наказание... 8 мая 2028 года... Его освобождение перенесено на 4 июня 2028 года", - говорится в публикации. По данным издания, причина переноса остается неясной. В начале октября суд в Нью-Йорке приговорил Комбса к 50 месяцам тюрьмы и штрафу в 500 тысяч долларов по обвинениям в перевозке женщин для занятия проституцией. Рэпер просил о президентском помиловании. В июле присяжные в Нью-Йорке признали Комбса виновным по двум эпизодам перевозки женщин с целью занятия проституцией, по каждому из которых ему грозило до 10 лет. Коллегия присяжных при этом оправдала музыканта по более тяжким статьям, например, о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Музыкальный магнат Diddy с сентября 2024 года стал мишенью для множества исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Комбса. Музыкант отвергает обвинения.

