https://1prime.ru/20251113/smi-864489713.html
СМИ: дата освобождения рэпера Diddy перенесена с мая на июнь
СМИ: дата освобождения рэпера Diddy перенесена с мая на июнь - 13.11.2025, ПРАЙМ
СМИ: дата освобождения рэпера Diddy перенесена с мая на июнь
Дата освобождения скандально известного рэпера Шона Комбса (Diddy), приговоренного к 50 месяцам тюрьмы по обвинениям в торговле людьми, перенесена с мая на июнь | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T05:12+0300
2025-11-13T05:12+0300
2025-11-13T05:12+0300
бизнес
общество
нью-йорк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864489713.jpg?1762999955
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Дата освобождения скандально известного рэпера Шона Комбса (Diddy), приговоренного к 50 месяцам тюрьмы по обвинениям в торговле людьми, перенесена с мая на июнь 2028 года, сообщает издание Page Six.
"Первоначально предполагалось, что музыкальный магнат закончит отбывать наказание... 8 мая 2028 года... Его освобождение перенесено на 4 июня 2028 года", - говорится в публикации.
По данным издания, причина переноса остается неясной.
В начале октября суд в Нью-Йорке приговорил Комбса к 50 месяцам тюрьмы и штрафу в 500 тысяч долларов по обвинениям в перевозке женщин для занятия проституцией. Рэпер просил о президентском помиловании.
В июле присяжные в Нью-Йорке признали Комбса виновным по двум эпизодам перевозки женщин с целью занятия проституцией, по каждому из которых ему грозило до 10 лет. Коллегия присяжных при этом оправдала музыканта по более тяжким статьям, например, о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Музыкальный магнат Diddy с сентября 2024 года стал мишенью для множества исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Комбса. Музыкант отвергает обвинения.
нью-йорк
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , нью-йорк
Бизнес, Общество , Нью-Йорк
СМИ: дата освобождения рэпера Diddy перенесена с мая на июнь
Page Six: дата освобождения рэпера Diddy перенесена с мая на июнь
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Дата освобождения скандально известного рэпера Шона Комбса (Diddy), приговоренного к 50 месяцам тюрьмы по обвинениям в торговле людьми, перенесена с мая на июнь 2028 года, сообщает издание Page Six.
"Первоначально предполагалось, что музыкальный магнат закончит отбывать наказание... 8 мая 2028 года... Его освобождение перенесено на 4 июня 2028 года", - говорится в публикации.
По данным издания, причина переноса остается неясной.
В начале октября суд в Нью-Йорке приговорил Комбса к 50 месяцам тюрьмы и штрафу в 500 тысяч долларов по обвинениям в перевозке женщин для занятия проституцией. Рэпер просил о президентском помиловании.
В июле присяжные в Нью-Йорке признали Комбса виновным по двум эпизодам перевозки женщин с целью занятия проституцией, по каждому из которых ему грозило до 10 лет. Коллегия присяжных при этом оправдала музыканта по более тяжким статьям, например, о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Музыкальный магнат Diddy с сентября 2024 года стал мишенью для множества исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Комбса. Музыкант отвергает обвинения.