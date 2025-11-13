https://1prime.ru/20251113/ssha--864495479.html
FT: США воспользовались своими резервами в МВФ для помощи Аргентине
2025-11-13T11:52+0300
МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. США изъяли из своих резервов в Международном валютном фонде около 900 миллионов долларов для оказания Аргентине помощи в осуществлении долговой выплаты, сообщает газета Financial Times. "США изъяли порядка 900 миллионов долларов из своих резервов в МВФ, тогда как Аргентина получила сумму аналогичного размера в преддверии осуществления критически важной долговой выплаты. Финансовые аналитики указали на усилия Вашингтона по поддержке правительства Хавьера Милея", - говорится в публикации. Газета отмечает, что эти транзакции имели место в октябре, а Аргентина должна была осуществить долговую выплату фонду в размере 840 миллионов долларов не позднее 1 ноября. В начале октября министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что США готовы принять экстренные меры для стабилизации аргентинского рынка и завершили работу над соглашением о валютном свопе с центробанком Аргентины на сумму 20 миллиардов долларов. Газета Wall Street Journal ранее сообщала, что американские банки стремятся к получению дополнительных гарантий при кредитовании "фактически обанкротившейся" Аргентины.
