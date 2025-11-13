https://1prime.ru/20251113/ssha--864495479.html

FT: США воспользовались своими резервами в МВФ для помощи Аргентине

FT: США воспользовались своими резервами в МВФ для помощи Аргентине - 13.11.2025, ПРАЙМ

FT: США воспользовались своими резервами в МВФ для помощи Аргентине

США изъяли из своих резервов в Международном валютном фонде около 900 миллионов долларов для оказания Аргентине помощи в осуществлении долговой выплаты,... | 13.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-13T11:52+0300

2025-11-13T11:52+0300

2025-11-13T11:52+0300

экономика

мировая экономика

financial times

мвф

скотт бессент

аргентина

сша

вашингтон

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/76580/43/765804374_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_45891a9ae7cb12d02d643a73b3ead64d.jpg

МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. США изъяли из своих резервов в Международном валютном фонде около 900 миллионов долларов для оказания Аргентине помощи в осуществлении долговой выплаты, сообщает газета Financial Times. "США изъяли порядка 900 миллионов долларов из своих резервов в МВФ, тогда как Аргентина получила сумму аналогичного размера в преддверии осуществления критически важной долговой выплаты. Финансовые аналитики указали на усилия Вашингтона по поддержке правительства Хавьера Милея", - говорится в публикации. Газета отмечает, что эти транзакции имели место в октябре, а Аргентина должна была осуществить долговую выплату фонду в размере 840 миллионов долларов не позднее 1 ноября. В начале октября министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что США готовы принять экстренные меры для стабилизации аргентинского рынка и завершили работу над соглашением о валютном свопе с центробанком Аргентины на сумму 20 миллиардов долларов. Газета Wall Street Journal ранее сообщала, что американские банки стремятся к получению дополнительных гарантий при кредитовании "фактически обанкротившейся" Аргентины.

https://1prime.ru/20251009/ssha-863357789.html

аргентина

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, financial times, мвф, скотт бессент, аргентина, сша, вашингтон, финансы