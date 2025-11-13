FT: США воспользовались своими резервами в МВФ для помощи Аргентине

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-11-13T11:52+0300
2025-11-13T11:52+0300
экономика
мировая экономика
financial times
мвф
скотт бессент
аргентина
сша
вашингтон
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/76580/43/765804374_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_45891a9ae7cb12d02d643a73b3ead64d.jpg
МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. США изъяли из своих резервов в Международном валютном фонде около 900 миллионов долларов для оказания Аргентине помощи в осуществлении долговой выплаты, сообщает газета Financial Times. "США изъяли порядка 900 миллионов долларов из своих резервов в МВФ, тогда как Аргентина получила сумму аналогичного размера в преддверии осуществления критически важной долговой выплаты. Финансовые аналитики указали на усилия Вашингтона по поддержке правительства Хавьера Милея", - говорится в публикации. Газета отмечает, что эти транзакции имели место в октябре, а Аргентина должна была осуществить долговую выплату фонду в размере 840 миллионов долларов не позднее 1 ноября. В начале октября министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что США готовы принять экстренные меры для стабилизации аргентинского рынка и завершили работу над соглашением о валютном свопе с центробанком Аргентины на сумму 20 миллиардов долларов. Газета Wall Street Journal ранее сообщала, что американские банки стремятся к получению дополнительных гарантий при кредитовании "фактически обанкротившейся" Аргентины.
мировая экономика, financial times, мвф, скотт бессент, аргентина, сша, вашингтон, финансы
Экономика, Мировая экономика, Financial Times, МВФ, Скотт Бессент, АРГЕНТИНА, США, ВАШИНГТОН, Финансы
11:52 13.11.2025
 
МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. США изъяли из своих резервов в Международном валютном фонде около 900 миллионов долларов для оказания Аргентине помощи в осуществлении долговой выплаты, сообщает газета Financial Times.
"США изъяли порядка 900 миллионов долларов из своих резервов в МВФ, тогда как Аргентина получила сумму аналогичного размера в преддверии осуществления критически важной долговой выплаты. Финансовые аналитики указали на усилия Вашингтона по поддержке правительства Хавьера Милея", - говорится в публикации.
Газета отмечает, что эти транзакции имели место в октябре, а Аргентина должна была осуществить долговую выплату фонду в размере 840 миллионов долларов не позднее 1 ноября.
В начале октября министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что США готовы принять экстренные меры для стабилизации аргентинского рынка и завершили работу над соглашением о валютном свопе с центробанком Аргентины на сумму 20 миллиардов долларов.
Газета Wall Street Journal ранее сообщала, что американские банки стремятся к получению дополнительных гарантий при кредитовании "фактически обанкротившейся" Аргентины.
Флаг Аргентины - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
США заключили соглашение о валютном свопе с Аргентиной
9 октября, 23:51
 
ЭкономикаМировая экономикаFinancial TimesМВФСкотт БессентАРГЕНТИНАСШАВАШИНГТОНФинансы
 
 
