США прекратили чеканку одноцентовой монеты
экономика
мировая экономика
сша
new york times
cnn
минфин сша
01:59 13.11.2025
 
США прекратили чеканку одноцентовой монеты

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. США прекратили чеканку одноцентовой монеты, бывшей в обороте более двух веков, сообщает газета New York Times.
"Последние монеты были отчеканены в среду днем в Филадельфии. Высокопоставленные чиновники министерства финансов присутствовали при отправке монеты в последний путь", - пишет издание.
В мае телеканал CNN сообщал, что министерство финансов США прекращает чеканку одноцентовых монет (пенни) из-за их нерентабельности.
Пенни была одной из первых монет, выпущенных Монетным двором США после его основания в 1792 году. На первом пенни была изображена женщина с распущенными волосами, символизирующая свободу. Монета была крупнее и сделана из чистой меди, в то время как современные монеты меньшего размера сделаны из сплава меди и цинка.
Изображение Авраама Линкольна появилось на одноцентовых монетах в 1909 году в честь его 100-летнего юбилея.
 
