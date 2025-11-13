https://1prime.ru/20251113/ssha-864486424.html
США прекратили чеканку одноцентовой монеты
США прекратили чеканку одноцентовой монеты - 13.11.2025, ПРАЙМ
США прекратили чеканку одноцентовой монеты
США прекратили чеканку одноцентовой монеты, бывшей в обороте более двух веков, сообщает газета New York Times. | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T01:59+0300
2025-11-13T01:59+0300
2025-11-13T01:59+0300
экономика
мировая экономика
сша
new york times
cnn
минфин сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864486424.jpg?1762988358
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. США прекратили чеканку одноцентовой монеты, бывшей в обороте более двух веков, сообщает газета New York Times.
"Последние монеты были отчеканены в среду днем в Филадельфии. Высокопоставленные чиновники министерства финансов присутствовали при отправке монеты в последний путь", - пишет издание.
В мае телеканал CNN сообщал, что министерство финансов США прекращает чеканку одноцентовых монет (пенни) из-за их нерентабельности.
Пенни была одной из первых монет, выпущенных Монетным двором США после его основания в 1792 году. На первом пенни была изображена женщина с распущенными волосами, символизирующая свободу. Монета была крупнее и сделана из чистой меди, в то время как современные монеты меньшего размера сделаны из сплава меди и цинка.
Изображение Авраама Линкольна появилось на одноцентовых монетах в 1909 году в честь его 100-летнего юбилея.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, new york times, cnn, минфин сша
Экономика, Мировая экономика, США, New York Times, CNN, Минфин США
США прекратили чеканку одноцентовой монеты
N T: США прекратили чеканку одноцентовой монеты
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. США прекратили чеканку одноцентовой монеты, бывшей в обороте более двух веков, сообщает газета New York Times.
"Последние монеты были отчеканены в среду днем в Филадельфии. Высокопоставленные чиновники министерства финансов присутствовали при отправке монеты в последний путь", - пишет издание.
В мае телеканал CNN сообщал, что министерство финансов США прекращает чеканку одноцентовых монет (пенни) из-за их нерентабельности.
Пенни была одной из первых монет, выпущенных Монетным двором США после его основания в 1792 году. На первом пенни была изображена женщина с распущенными волосами, символизирующая свободу. Монета была крупнее и сделана из чистой меди, в то время как современные монеты меньшего размера сделаны из сплава меди и цинка.
Изображение Авраама Линкольна появилось на одноцентовых монетах в 1909 году в честь его 100-летнего юбилея.