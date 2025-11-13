Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США в курсе, что ряд стран против использования российских активов - 13.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251113/ssha-864487239.html
США в курсе, что ряд стран против использования российских активов
США в курсе, что ряд стран против использования российских активов - 13.11.2025, ПРАЙМ
США в курсе, что ряд стран против использования российских активов
США в курсе, что ряд европейских стран против использования российских активов для Украины, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T02:32+0300
2025-11-13T02:32+0300
россия
энергетика
экономика
рф
украина
сша
марко рубио
марк рубио
дмитрий песков
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864487239.jpg?1762990358
ВАШИНГТОН, 13 ноя - ПРАЙМ. США в курсе, что ряд европейских стран против использования российских активов для Украины, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. "Мы знаем об усилиях Европы, но, очевидно, есть несколько стран, которые не в восторге от этого, но это дело Европы", - заявил Рубио журналистам, говоря о российских активах. Главы государств ЕС на саммите в Брюсселе 23 октября не смогли согласовать предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы ЦБ РФ как основу для кредита Украине. Они вернутся к этому вопросу на заседании Европейского совета 18-19 декабря. Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы ЕС шагом, подрывающим доверие к принципу неприкосновенности собственности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на возможную конфискацию замороженных активов западными странами и оставляет за собой право не возвращать средства, которые западные государства держали в РФ. Более 200 миллиардов евро замороженных активов ЦБ РФ находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
рф
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, украина, сша, марко рубио, марк рубио, дмитрий песков, ес, euroclear, центральные банки
РОССИЯ, Энергетика, Экономика, РФ, УКРАИНА, США, Марко Рубио, Марк Рубио, Дмитрий Песков, ЕС, Euroclear, центральные банки
02:32 13.11.2025
 
США в курсе, что ряд стран против использования российских активов

Рубио: ряд стран ЕС против использования российских активов для Украины

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 13 ноя - ПРАЙМ. США в курсе, что ряд европейских стран против использования российских активов для Украины, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Мы знаем об усилиях Европы, но, очевидно, есть несколько стран, которые не в восторге от этого, но это дело Европы", - заявил Рубио журналистам, говоря о российских активах.
Главы государств ЕС на саммите в Брюсселе 23 октября не смогли согласовать предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы ЦБ РФ как основу для кредита Украине. Они вернутся к этому вопросу на заседании Европейского совета 18-19 декабря.
Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы ЕС шагом, подрывающим доверие к принципу неприкосновенности собственности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на возможную конфискацию замороженных активов западными странами и оставляет за собой право не возвращать средства, которые западные государства держали в РФ.
Более 200 миллиардов евро замороженных активов ЦБ РФ находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯРФУКРАИНАСШАМарко РубиоМарк РубиоДмитрий ПесковЕСEuroclearцентральные банки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала