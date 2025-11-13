https://1prime.ru/20251113/ssha-864487239.html
США в курсе, что ряд стран против использования российских активов
ВАШИНГТОН, 13 ноя - ПРАЙМ. США в курсе, что ряд европейских стран против использования российских активов для Украины, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Мы знаем об усилиях Европы, но, очевидно, есть несколько стран, которые не в восторге от этого, но это дело Европы", - заявил Рубио журналистам, говоря о российских активах.
Главы государств ЕС на саммите в Брюсселе 23 октября не смогли согласовать предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы ЦБ РФ как основу для кредита Украине. Они вернутся к этому вопросу на заседании Европейского совета 18-19 декабря.
Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы ЕС шагом, подрывающим доверие к принципу неприкосновенности собственности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на возможную конфискацию замороженных активов западными странами и оставляет за собой право не возвращать средства, которые западные государства держали в РФ.
Более 200 миллиардов евро замороженных активов ЦБ РФ находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
