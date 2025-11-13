https://1prime.ru/20251113/ssha-864488401.html
Рубио призвал Европу заняться борьбой с теневым флотом
Рубио призвал Европу заняться борьбой с теневым флотом - 13.11.2025, ПРАЙМ
Рубио призвал Европу заняться борьбой с теневым флотом
США считают, что борьбой с теневым флотом следует заниматься Европе с учетом своей близости к России, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T03:27+0300
2025-11-13T03:27+0300
2025-11-13T04:13+0300
энергетика
россия
экономика
запад
сша
европа
марко рубио
марк рубио
владимир путин
ВАШИНГТОН, 13 ноя – ПРАЙМ. США считают, что борьбой с теневым флотом следует заниматься Европе с учетом своей близости к России, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. "Есть вещи, которые европейцы могли бы сделать с теневом флотом. Поскольку многое из этого происходит гораздо ближе к ним", - сказал он журналистам в ответ на вопрос о борьбе с теневым флотом. Рубио также добавил, что теневой флот появился в результате действия антироссийских санкций и Штаты заинтересованы в том, чтобы они применялись. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
запад
сша
европа
россия, запад, сша, европа, марко рубио, марк рубио, владимир путин
Энергетика, РОССИЯ, Экономика, ЗАПАД, США, ЕВРОПА, Марко Рубио, Марк Рубио, Владимир Путин
Рубио призвал Европу заняться борьбой с теневым флотом
Рубио призвал Европу бороться с теневым флотом с учетом близости к России
