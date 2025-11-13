https://1prime.ru/20251113/ssha-864488401.html

Рубио призвал Европу заняться борьбой с теневым флотом

ВАШИНГТОН, 13 ноя – ПРАЙМ. США считают, что борьбой с теневым флотом следует заниматься Европе с учетом своей близости к России, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. "Есть вещи, которые европейцы могли бы сделать с теневом флотом. Поскольку многое из этого происходит гораздо ближе к ним", - сказал он журналистам в ответ на вопрос о борьбе с теневым флотом. Рубио также добавил, что теневой флот появился в результате действия антироссийских санкций и Штаты заинтересованы в том, чтобы они применялись. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

