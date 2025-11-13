Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубио призвал Европу заняться борьбой с теневым флотом - 13.11.2025, ПРАЙМ
Рубио призвал Европу заняться борьбой с теневым флотом
ВАШИНГТОН, 13 ноя – ПРАЙМ. США считают, что борьбой с теневым флотом следует заниматься Европе с учетом своей близости к России, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. "Есть вещи, которые европейцы могли бы сделать с теневом флотом. Поскольку многое из этого происходит гораздо ближе к ним", - сказал он журналистам в ответ на вопрос о борьбе с теневым флотом. Рубио также добавил, что теневой флот появился в результате действия антироссийских санкций и Штаты заинтересованы в том, чтобы они применялись. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
03:27 13.11.2025 (обновлено: 04:13 13.11.2025)
 
Рубио призвал Европу заняться борьбой с теневым флотом

Рубио призвал Европу бороться с теневым флотом с учетом близости к России

ВАШИНГТОН, 13 ноя – ПРАЙМ. США считают, что борьбой с теневым флотом следует заниматься Европе с учетом своей близости к России, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Есть вещи, которые европейцы могли бы сделать с теневом флотом. Поскольку многое из этого происходит гораздо ближе к ним", - сказал он журналистам в ответ на вопрос о борьбе с теневым флотом.
Рубио также добавил, что теневой флот появился в результате действия антироссийских санкций и Штаты заинтересованы в том, чтобы они применялись.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
