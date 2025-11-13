https://1prime.ru/20251113/ssha-864508973.html

Индексы США снижаются в ожидании выхода официальной статистики

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются в четверг в ожидании, когда рассеется "туман неопределённости" и начнёт выходить официальная макростатистика, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 18.04 мск промышленный индекс Dow Jones снижается на 0,26%, до 48 130,44 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,17%, до 23 133,16 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,71%, до 6 802,33 пункта. "Мы ждём, когда рассеется туман неопределённости в данных... всё внимание теперь будет сосредоточено на данных о занятости - именно они станут главным фактором, влияющим на настроения на рынке рисковых активов", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика State Street Global Markets Майкла Меткалфа (Michael Metcalfe). В четверг утром американский президент Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, таким образом завершив самый длительный в истории страны перерыв в его работе, растянувшийся на 43 дня. Теперь инвесторы находятся в ожидании начала публикации американской официальной макростатистики. Пока же запланированные на четверг данные об инфляции в США, а также еженедельная статистика числа первичных заявок на пособие по безработице в стране ещё не были обнародованы. Статистика может дать рынкам понимание относительно дальнейших шагов Федеральной резервной системы (ФРС) США. Следующее заседание регулятора пройдет 9-10 декабря, по данным CME Group, чуть более половины опрошенных аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки на 0,25 процентного пункта - до 3,5-3,75. Остальные эксперты ожидают ее сохранения на текущем уровне.

