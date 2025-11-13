https://1prime.ru/20251113/sud--864496767.html

Суд согласился с аннулированием бренда Ray's салонов оптики "Айкрафт"

МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам согласился с Роспатентом, который после обращения итальянской компании Luxottica Group, владеющей брендом Ray-Ban, аннулировал товарный знак Ray's, зарегистрированный крупной российской сетью салонов оптики "Айкрафт", следует из материалов, изученных РИА Новости. Спорный знак ООО "Айкрафт" оформило в 2023 году для одного класса товаров, включающего в себя очки, контактные линзы, 3D-очки, солнцезащитные очки, стекла для очков, футляры для очков и линз и т.п. Luxottica Group обратилась в Роспатент с возражением на регистрацию этого бренда, так как он, по ее мнению, схож с ее всемирно известным брендом Ray-Ban и потребители могут быть введены в заблуждение по поводу изготовителя товаров. По данным Роспатента, один из товарных знаков Luxottica Group был зарегистрирован в СССР еще в 1975 году. Все три знака распространяются на единственный класс товаров, включающий в себя разнообразные очки – солнцезащитные, очки для зрения, пенсне, лорнеты, спортивные защитные, – а также линзы для очков, оправы, чехлы, футляры для очков, бинокли, оптические приборы и т.п. Роспатент признал возражение обоснованным, установив, что сравниваемые обозначения имеют высокую степень фонетического и графического сходства. Ведомству "не удалось установить семантическое значение словесного элемента "Ray's", а словесный элемент "Ray-Ban" в переводе с английского языка может означать: "блокирующий (отгоняющий) лучи" или "защищен от излучения", говорится в материалах Роспатента. В итоге коллегия пришла к выводу, что сравниваемые товарные знаки сходны до степени смешения в отношении однородных товаров, и отменила регистрацию более позднего знака российской компании. "Айкрафт" оспорил решение ведомства в суде, но Суд по интеллектуальным правам в четверг это заявление отклонил. Этот же в суд в настоящее время рассматривает иск сети "Айкрафт", в котором она просит досрочно прекратить правовую охрану в России трех товарных знаков Ray-Ban, принадлежащих Luxottica Group, в связи с их неиспользованием. Сеть салонов оптики "Айкрафт", насчитывающая более 560 магазинов и более 100 городов присутствия, - лидер российского оптического рынка, сообщает сайт компании.

