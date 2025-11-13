https://1prime.ru/20251113/sud--864497639.html
Суд взыскал с ОДК почти 529 миллионов рублей в пользу завода "Агат"
Суд взыскал с ОДК почти 529 миллионов рублей в пользу завода "Агат" - 13.11.2025, ПРАЙМ
Суд взыскал с ОДК почти 529 миллионов рублей в пользу завода "Агат"
Арбитражный суд Москвы по иску АО "Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат" (Ярославская область) взыскал почти 529 миллионов рублей с Объединенной... | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T14:07+0300
2025-11-13T14:07+0300
2025-11-13T14:07+0300
экономика
промышленность
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859948152_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_31900793f264159b03a65512f3b19d24.jpg
МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску АО "Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат" (Ярославская область) взыскал почти 529 миллионов рублей с Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) "Ростеха", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования, взыскав с ответчика около 503 миллионов рублей основного долга по договору поставки от 18 января 2024 года, а также неустойку. Какой именно товар истец поставлял ответчику, в материалах суда не уточняется. Ответчик в суде не отрицал наличие долга, просил снизить неустойку ввиду ее несоразмерности, но суд это ходатайство отклонил. Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат" выпускает комплектующие для авиационных двигателей, а также товары народного потребления, в частности – мотоблоки.
https://1prime.ru/20251105/sud-864256708.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859948152_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d55341abb9c8389242b1d99e26ae2bff.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, бизнес, россия
Экономика, Промышленность, Бизнес, РОССИЯ
Суд взыскал с ОДК почти 529 миллионов рублей в пользу завода "Агат"
Суд взыскал с ОДК почти 529 млн руб в пользу машиностроительного завода "Агат"
МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску АО "Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат" (Ярославская область) взыскал почти 529 миллионов рублей с Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) "Ростеха", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования, взыскав с ответчика около 503 миллионов рублей основного долга по договору поставки от 18 января 2024 года, а также неустойку. Какой именно товар истец поставлял ответчику, в материалах суда не уточняется.
Ответчик в суде не отрицал наличие долга, просил снизить неустойку ввиду ее несоразмерности, но суд это ходатайство отклонил.
Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат" выпускает комплектующие для авиационных двигателей, а также товары народного потребления, в частности – мотоблоки.
Суд взыскал с бывшей "дочки" Sony Pictures 620 миллионов рублей