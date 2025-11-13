https://1prime.ru/20251113/sud--864497639.html

Суд взыскал с ОДК почти 529 миллионов рублей в пользу завода "Агат"

Суд взыскал с ОДК почти 529 миллионов рублей в пользу завода "Агат" - 13.11.2025, ПРАЙМ

Суд взыскал с ОДК почти 529 миллионов рублей в пользу завода "Агат"

Арбитражный суд Москвы по иску АО "Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат" (Ярославская область) взыскал почти 529 миллионов рублей с Объединенной... | 13.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-13T14:07+0300

2025-11-13T14:07+0300

2025-11-13T14:07+0300

экономика

промышленность

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859948152_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_31900793f264159b03a65512f3b19d24.jpg

МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску АО "Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат" (Ярославская область) взыскал почти 529 миллионов рублей с Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) "Ростеха", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования, взыскав с ответчика около 503 миллионов рублей основного долга по договору поставки от 18 января 2024 года, а также неустойку. Какой именно товар истец поставлял ответчику, в материалах суда не уточняется. Ответчик в суде не отрицал наличие долга, просил снизить неустойку ввиду ее несоразмерности, но суд это ходатайство отклонил. Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат" выпускает комплектующие для авиационных двигателей, а также товары народного потребления, в частности – мотоблоки.

https://1prime.ru/20251105/sud-864256708.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, бизнес, россия