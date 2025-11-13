https://1prime.ru/20251113/svo-864490044.html
"Россия заплатит высокую цену": В США обозначили ключевую ошибку об СВО
"Россия заплатит высокую цену": В США обозначили ключевую ошибку об СВО - 13.11.2025, ПРАЙМ
"Россия заплатит высокую цену": В США обозначили ключевую ошибку об СВО
Ошибочная оценка западными странами российской военной мощи ведет к сложной ситуации для Украины на поле боя, заявил американский аналитик Марк Слебода в беседе
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Ошибочная оценка западными странами российской военной мощи ведет к сложной ситуации для Украины на поле боя, заявил американский аналитик Марк Слебода в беседе с Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале. "Они (страны Запада — Прим. ред.) будут бороться с этим конфликтом до последнего украинца и даже дальше, хотя бы потому, что ошибочно полагают, будто Россия платит за него высокую цену", — рассказал он.Эксперт подчеркнул, что подобный подход в противостоянии с Россией обернулся стратегическими неудачами для европейских стран, лишившихся за последние годы возможности самостоятельного политического курса."Правительство США <…> почему-то не понимает, что этим самым буквально уничтожает Европу, которая, между прочим, союзник Америки. Вам не оторваться от этого сценария. Вам придется следовать этому сценарию до его неизбежного, по-шекспировски трагического и кровавого конца", — добавил Слебода.Ситуация для стран Запада осложнилась, среди прочего, из-за санкций, введенных против Москвы. Внутри самих этих государств не раз звучали мнения о том, что такие ограничения не дают желаемого эффекта. Президент Владимир Путин ранее говорил, что стратегия сдерживания и ослабления России является долгосрочной целью её оппонентов, и подчеркнул, что санкции нанесли серьезный ущерб мировой экономике. Он также отметил, что Запад стремится ухудшить жизнь миллионов людей.
Аналитик Слебода отметил, что недооценка России предопределила крах для Европы