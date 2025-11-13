https://1prime.ru/20251113/svo-864490044.html

"Россия заплатит высокую цену": В США обозначили ключевую ошибку об СВО

"Россия заплатит высокую цену": В США обозначили ключевую ошибку об СВО - 13.11.2025, ПРАЙМ

"Россия заплатит высокую цену": В США обозначили ключевую ошибку об СВО

Ошибочная оценка западными странами российской военной мощи ведет к сложной ситуации для Украины на поле боя, заявил американский аналитик Марк Слебода в беседе | 13.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-13T06:08+0300

2025-11-13T06:08+0300

2025-11-13T06:08+0300

мировая экономика

запад

владимир путин

украина

европа

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0d/853547496_0:180:3005:1870_1920x0_80_0_0_2f495ec1a8274f8307a67c982a95908c.jpg

МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Ошибочная оценка западными странами российской военной мощи ведет к сложной ситуации для Украины на поле боя, заявил американский аналитик Марк Слебода в беседе с Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале. "Они (страны Запада — Прим. ред.) будут бороться с этим конфликтом до последнего украинца и даже дальше, хотя бы потому, что ошибочно полагают, будто Россия платит за него высокую цену", — рассказал он.Эксперт подчеркнул, что подобный подход в противостоянии с Россией обернулся стратегическими неудачами для европейских стран, лишившихся за последние годы возможности самостоятельного политического курса."Правительство США <…> почему-то не понимает, что этим самым буквально уничтожает Европу, которая, между прочим, союзник Америки. Вам не оторваться от этого сценария. Вам придется следовать этому сценарию до его неизбежного, по-шекспировски трагического и кровавого конца", — добавил Слебода.Ситуация для стран Запада осложнилась, среди прочего, из-за санкций, введенных против Москвы. Внутри самих этих государств не раз звучали мнения о том, что такие ограничения не дают желаемого эффекта. Президент Владимир Путин ранее говорил, что стратегия сдерживания и ослабления России является долгосрочной целью её оппонентов, и подчеркнул, что санкции нанесли серьезный ущерб мировой экономике. Он также отметил, что Запад стремится ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20251112/soldaty-864484545.html

https://1prime.ru/20251002/peskov-863088942.html

запад

украина

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, запад, владимир путин, украина, европа, россия