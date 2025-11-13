Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Радикальный поворот". На Западе запаниковали из-за тактики ВС России - 13.11.2025
https://1prime.ru/20251113/taktika-864507092.html
"Радикальный поворот". На Западе запаниковали из-за тактики ВС России
"Радикальный поворот". На Западе запаниковали из-за тактики ВС России - 13.11.2025, ПРАЙМ
"Радикальный поворот". На Западе запаниковали из-за тактики ВС России
Российское подразделение "Рубикон" изменило ситуацию на поле боя благодаря эффективным действиям против украинских операторов дронов, пишет издание Financial... | 13.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Российское подразделение "Рубикон" изменило ситуацию на поле боя благодаря эффективным действиям против украинских операторов дронов, пишет издание Financial Times."Появление "Рубикона" ознаменовало радикальный поворот на цифровом поле боя &lt;…&gt; Его успехи усилили нагрузку на украинскую армию, которая и без того с трудом отбивается от имеющих численное превосходство и лучше финансируемых россиян", — говорится в материале.Украинские операторы дронов стали главной мишенью для таких подразделений. Один из украинских военнослужащих в беседе с изданием назвал "Рубикон" самой главной проблемой, отмечая эффективность их действий.В статье подчеркивается, что специалисты этой группы выявляют, отслеживают и устраняют украинских операторов беспилотников до запуска их аппаратов, что значительно осложняет использование дронов с украинской стороны.О формировании центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" на базе одного из боевых подразделений стало известно в августе 2024 года. Ключевые направления его работы — подготовка инструкторов из числа специалистов БПЛА действующих соединений и воинских частей и обучение операторов для боевой работы в зоне СВО.
17:53 13.11.2025
 
"Радикальный поворот". На Западе запаниковали из-за тактики ВС России

FT: российское подразделение "Рубикон" радикально изменило ситуацию в зоне СВО

МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Российское подразделение "Рубикон" изменило ситуацию на поле боя благодаря эффективным действиям против украинских операторов дронов, пишет издание Financial Times.
"Появление "Рубикона" ознаменовало радикальный поворот на цифровом поле боя <…> Его успехи усилили нагрузку на украинскую армию, которая и без того с трудом отбивается от имеющих численное превосходство и лучше финансируемых россиян", — говорится в материале.
Украинские операторы дронов стали главной мишенью для таких подразделений. Один из украинских военнослужащих в беседе с изданием назвал "Рубикон" самой главной проблемой, отмечая эффективность их действий.
В статье подчеркивается, что специалисты этой группы выявляют, отслеживают и устраняют украинских операторов беспилотников до запуска их аппаратов, что значительно осложняет использование дронов с украинской стороны.
О формировании центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" на базе одного из боевых подразделений стало известно в августе 2024 года. Ключевые направления его работы — подготовка инструкторов из числа специалистов БПЛА действующих соединений и воинских частей и обучение операторов для боевой работы в зоне СВО.
