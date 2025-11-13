https://1prime.ru/20251113/taktika-864507092.html

"Радикальный поворот". На Западе запаниковали из-за тактики ВС России

"Радикальный поворот". На Западе запаниковали из-за тактики ВС России - 13.11.2025, ПРАЙМ

"Радикальный поворот". На Западе запаниковали из-за тактики ВС России

Российское подразделение "Рубикон" изменило ситуацию на поле боя благодаря эффективным действиям против украинских операторов дронов, пишет издание Financial... | 13.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-13T17:53+0300

2025-11-13T17:53+0300

2025-11-13T17:53+0300

мировая экономика

запад

вс рф

сво

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853153900_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_21f1d4ce943250acc76e30e5ec4665b2.jpg

МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Российское подразделение "Рубикон" изменило ситуацию на поле боя благодаря эффективным действиям против украинских операторов дронов, пишет издание Financial Times."Появление "Рубикона" ознаменовало радикальный поворот на цифровом поле боя <…> Его успехи усилили нагрузку на украинскую армию, которая и без того с трудом отбивается от имеющих численное превосходство и лучше финансируемых россиян", — говорится в материале.Украинские операторы дронов стали главной мишенью для таких подразделений. Один из украинских военнослужащих в беседе с изданием назвал "Рубикон" самой главной проблемой, отмечая эффективность их действий.В статье подчеркивается, что специалисты этой группы выявляют, отслеживают и устраняют украинских операторов беспилотников до запуска их аппаратов, что значительно осложняет использование дронов с украинской стороны.О формировании центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" на базе одного из боевых подразделений стало известно в августе 2024 года. Ключевые направления его работы — подготовка инструкторов из числа специалистов БПЛА действующих соединений и воинских частей и обучение операторов для боевой работы в зоне СВО.

https://1prime.ru/20251009/ukraina-863347825.html

https://1prime.ru/20250928/svo-862899214.html

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, запад, вс рф, сво