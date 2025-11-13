https://1prime.ru/20251113/taktika-864507092.html
"Радикальный поворот". На Западе запаниковали из-за тактики ВС России
"Радикальный поворот". На Западе запаниковали из-за тактики ВС России - 13.11.2025, ПРАЙМ
"Радикальный поворот". На Западе запаниковали из-за тактики ВС России
Российское подразделение "Рубикон" изменило ситуацию на поле боя благодаря эффективным действиям против украинских операторов дронов, пишет издание Financial... | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T17:53+0300
2025-11-13T17:53+0300
2025-11-13T17:53+0300
мировая экономика
запад
вс рф
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853153900_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_21f1d4ce943250acc76e30e5ec4665b2.jpg
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Российское подразделение "Рубикон" изменило ситуацию на поле боя благодаря эффективным действиям против украинских операторов дронов, пишет издание Financial Times."Появление "Рубикона" ознаменовало радикальный поворот на цифровом поле боя <…> Его успехи усилили нагрузку на украинскую армию, которая и без того с трудом отбивается от имеющих численное превосходство и лучше финансируемых россиян", — говорится в материале.Украинские операторы дронов стали главной мишенью для таких подразделений. Один из украинских военнослужащих в беседе с изданием назвал "Рубикон" самой главной проблемой, отмечая эффективность их действий.В статье подчеркивается, что специалисты этой группы выявляют, отслеживают и устраняют украинских операторов беспилотников до запуска их аппаратов, что значительно осложняет использование дронов с украинской стороны.О формировании центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" на базе одного из боевых подразделений стало известно в августе 2024 года. Ключевые направления его работы — подготовка инструкторов из числа специалистов БПЛА действующих соединений и воинских частей и обучение операторов для боевой работы в зоне СВО.
https://1prime.ru/20251009/ukraina-863347825.html
https://1prime.ru/20250928/svo-862899214.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853153900_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ffa5b9fea42552e858a977cc7f9dcaa8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, запад, вс рф, сво
Мировая экономика, ЗАПАД, ВС РФ, СВО
"Радикальный поворот". На Западе запаниковали из-за тактики ВС России
FT: российское подразделение "Рубикон" радикально изменило ситуацию в зоне СВО
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ.
Российское подразделение "Рубикон" изменило ситуацию на поле боя благодаря эффективным действиям против украинских операторов дронов, пишет издание Financial Times
.
"Появление "Рубикона" ознаменовало радикальный поворот на цифровом поле боя <…> Его успехи усилили нагрузку на украинскую армию, которая и без того с трудом отбивается от имеющих численное превосходство и лучше финансируемых россиян", — говорится в материале.
В США сообщили плохие новости Украине из-за ситуации зоне СВО
Украинские операторы дронов стали главной мишенью для таких подразделений. Один из украинских военнослужащих в беседе с изданием назвал "Рубикон" самой главной проблемой, отмечая эффективность их действий.
В статье подчеркивается, что специалисты этой группы выявляют, отслеживают и устраняют украинских операторов беспилотников до запуска их аппаратов, что значительно осложняет использование дронов с украинской стороны.
О формировании центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" на базе одного из боевых подразделений стало известно в августе 2024 года. Ключевые направления его работы — подготовка инструкторов из числа специалистов БПЛА действующих соединений и воинских частей и обучение операторов для боевой работы в зоне СВО.
"Зоны поражения": на Западе сообщили о новой тактике ВС России