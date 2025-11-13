https://1prime.ru/20251113/tokaev-864490183.html
Успехи России связаны с Путиным, отметил Токаев
2025-11-13T06:15+0300
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Успехи, достигнутые современной Россией, тесно связаны с политикой Владимира Путина, заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находясь с государственным визитом в Москве."Все успехи современной России связаны с Вами, уважаемый Владимир Владимирович. Деятельностью, дальновидной политикой и, конечно же, авторитетным лидерством Вы вносите огромный личный вклад в укрепление российской государственности и международных позиций вашего государства", — отметил он.Глава государства подчеркнул, что Казахстан заинтересован в сильном, стабильном и процветающем соседстве с Россией, основанном на прочной базе доверительных отношений."Состоявшиеся переговоры еще раз показали, что никакие внешние вызовы не в состоянии не то что разрушить, но даже пошатнуть монолитный фундамент взаимного доверия между Россией и Казахстаном" — заключил Токаев.Во вторник в Москве в ходе переговоров Путин и Токаев обсудили вопросы сотрудничества в сфере экономики и энергетики. Также оба лидера приняли участие в Форуме межрегионального сотрудничества и подписали Декларацию о стратегическом партнёрстве.
