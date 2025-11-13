https://1prime.ru/20251113/tokaev-864514039.html

Токаев оценил декларацию о всеобъемлющем партнерстве России и Казахстана

АСТАНА, 13 ноя - ПРАЙМ. Декларация о всеобъемлющем партнерстве усилит сотрудничество РФ и Казахстана, отметил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев в письме президенту России Владимиру Путину, сообщает в четверг пресс-служба Токаева. "Особое значение имеет Декларация о переходе межгосударственных отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Данный документ значительно усилит многогранное сотрудничество между нашими странами", – написал Касым-Жомарт Токаев.

