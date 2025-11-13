Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Токаев оценил декларацию о всеобъемлющем партнерстве России и Казахстана - 13.11.2025, ПРАЙМ
Токаев оценил декларацию о всеобъемлющем партнерстве России и Казахстана
Токаев оценил декларацию о всеобъемлющем партнерстве России и Казахстана - 13.11.2025, ПРАЙМ
Токаев оценил декларацию о всеобъемлющем партнерстве России и Казахстана
Декларация о всеобъемлющем партнерстве усилит сотрудничество РФ и Казахстана, отметил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев в письме президенту России... | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T21:20+0300
2025-11-13T21:20+0300
россия
казахстан
рф
касым-жомарт токаев
владимир путин
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0c/864471013_0:340:3037:2048_1920x0_80_0_0_4f5ed6e379be7611c46bd6907f56e7b7.jpg
АСТАНА, 13 ноя - ПРАЙМ. Декларация о всеобъемлющем партнерстве усилит сотрудничество РФ и Казахстана, отметил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев в письме президенту России Владимиру Путину, сообщает в четверг пресс-служба Токаева. "Особое значение имеет Декларация о переходе межгосударственных отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Данный документ значительно усилит многогранное сотрудничество между нашими странами", – написал Касым-Жомарт Токаев.
россия, казахстан, рф, касым-жомарт токаев, владимир путин, политика
РОССИЯ, КАЗАХСТАН, РФ, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, политика
21:20 13.11.2025
 
Токаев оценил декларацию о всеобъемлющем партнерстве России и Казахстана

Токаев: декларация о всеобъемлющем партнёрстве усилит сотрудничество РФ и Казахстана

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время церемонии подписания документов по итогам российско-казахстанских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время церемонии подписания документов по итогам российско-казахстанских переговоров. Архивное фото
АСТАНА, 13 ноя - ПРАЙМ. Декларация о всеобъемлющем партнерстве усилит сотрудничество РФ и Казахстана, отметил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев в письме президенту России Владимиру Путину, сообщает в четверг пресс-служба Токаева.
"Особое значение имеет Декларация о переходе межгосударственных отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Данный документ значительно усилит многогранное сотрудничество между нашими странами", – написал Касым-Жомарт Токаев.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Токаев рассказал о работе российских компаний в Казахстане
Вчера, 18:04
 
РОССИЯ КАЗАХСТАН РФ Касым-Жомарт Токаев Владимир Путин политика
 
 
