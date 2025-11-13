https://1prime.ru/20251113/tolstoj-864485492.html

Прощание с почетным профессором СПбГУ Георгием Толстым пройдет в четверг

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Прощание с почетным профессором Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Георгием (Юрием) Толстым, под руководством которого учился, в частности, президент России, пройдет в четверг в вузе. СПбГУ в понедельник сообщил о смерти Толстого на 99-м году жизни. Согласно материалам университета, под руководством Толстого учились, в частности, президент РФ Владимир Путин, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, а также министр юстиции РФ Константин Чуйченко. "Гражданская панихида состоится 13 ноября 2025 года в 11.00 в Актовом зале здания Двенадцати коллегий Санкт‑Петербургского государственного университета. В 12.00 в университетском храме Святых апостолов Петра и Павла пройдет отпевание, после которого на Никольском кладбище в Свято‑Троицкой Александро‑Невской Лавре состоится погребение", – сообщается на сайте вуза. Согласно материалам СПбГУ, Толстой родился 24 сентября 1927 года в семье инженера и преподавателя иностранных языков. Он поступил на первый курс юридического факультета университета сразу после окончания Великой Отечественной войны, а преподавательскую деятельность начал уже в 1952 году. В 1956 году Толстой стал доцентом, в 1972 году – профессором кафедры гражданского права Ленинградского государственного университета (ныне СПбГУ). Толстой является автором более 200 научных трудов, включая 10 монографий, а также нескольких автобиографических книг. В преддверии 95-летнего юбилея в сентябре 2022 года Толстой стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". В 1999 году он также был удостоен высшей ведомственной медали министерства юстиции РФ — памятной медали имени Анатолия Кони. Ему присвоено звание заслуженного деятеля науки Российской Федерации, а также почетного работника юстиции России.

