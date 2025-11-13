Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп подписал бюджет правительства после 43 дней шатдауна - 13.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251113/tramp--864492503.html
Трамп подписал бюджет правительства после 43 дней шатдауна
Трамп подписал бюджет правительства после 43 дней шатдауна - 13.11.2025, ПРАЙМ
Трамп подписал бюджет правительства после 43 дней шатдауна
Президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, таким образом завершив самый длительный в истории страны | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T08:23+0300
2025-11-13T08:23+0300
экономика
дональд трамп
сша
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967364_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4b57827cf464086e9b73e269d002bff7.jpg
ВАШИНГТОН, 13 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, таким образом завершив самый длительный в истории страны перерыв в его работе, растянувшийся на 43 дня, передает корреспондент РИА Новости. Документ Трамп подписал в Белом доме в ходе официальной церемонии. Согласно ранее распространенным ведомствами предписаниям для тех сотрудников, которых в отсутствие бюджета отправляли в недоплачиваемый отпуск, после объявления в СМИ или через официально от власти о том, что ассигнования согласованы, они должны явиться на службу. Таким образом сотрудники выйдут на рабочие места в четверг. Сенат, а затем и конгресс согласовали компромиссный бюджет до конца января. К этому сроку разговоры о приближающемся шатдауне могут возобновиться, если конгресс не выйдет на договоренность о полноценном бюджете до конца финансового года. Правительство США официально не работало с 1 октября, сотни тысяч сотрудников были отправлены в отпуск без сохранения зарплаты. Как сообщил Белый дом, из-за проблем с согласованием бюджета экономика в четвертом квартале нынешнего года замедлит рост на два процентных пункта. Предыдущий антирекорд тоже принадлежал Трампу: в январе 2019 года завершился 35-дневный перерыв в работе правительства. Таким образом на президентство республиканца выпало в общей сложности больше дней без функционирующей власти, чем у всех остальных американских лидеров вместе. Мера весьма условная, потому что отсчет начинается с 1980 года, до этого срока правительство просто работало без бюджета, ожидая его согласования. Но тогдашний генпрокурор Бенджамин Сивилетти на случай отсутствия согласованного финансирования предложил президенту Джимми Картеру отправлять госслужащих в неоплачиваемый отпуск и закрывать ведомства, таким образом, он изобрел "шатдаун". Спустя 40 лет, оценивая прошлый рекорд Трампа, Сивилетти сказал, что и представить не мог использование проблем с бюджетом в политических целях. До нынешнего антирекорда он не дожил.
https://1prime.ru/20251110/zoloto-864396496.html
https://1prime.ru/20251112/ekonomika-864482763.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967364_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f3bd2d7ceba7c5b7233766d2cb0b0273.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, сша, мировая экономика
Экономика, Дональд Трамп, США, Мировая экономика
08:23 13.11.2025
 
Трамп подписал бюджет правительства после 43 дней шатдауна

Президент США Дональд Трамп подписал бюджет правительства после 43 дней шатдауна

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 13 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, таким образом завершив самый длительный в истории страны перерыв в его работе, растянувшийся на 43 дня, передает корреспондент РИА Новости.
Документ Трамп подписал в Белом доме в ходе официальной церемонии.
Слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Золото дорожает в ожидании окончания шатдауна в США
10 ноября, 21:49
Согласно ранее распространенным ведомствами предписаниям для тех сотрудников, которых в отсутствие бюджета отправляли в недоплачиваемый отпуск, после объявления в СМИ или через официально от власти о том, что ассигнования согласованы, они должны явиться на службу. Таким образом сотрудники выйдут на рабочие места в четверг.
Сенат, а затем и конгресс согласовали компромиссный бюджет до конца января. К этому сроку разговоры о приближающемся шатдауне могут возобновиться, если конгресс не выйдет на договоренность о полноценном бюджете до конца финансового года.
Правительство США официально не работало с 1 октября, сотни тысяч сотрудников были отправлены в отпуск без сохранения зарплаты. Как сообщил Белый дом, из-за проблем с согласованием бюджета экономика в четвертом квартале нынешнего года замедлит рост на два процентных пункта.
Предыдущий антирекорд тоже принадлежал Трампу: в январе 2019 года завершился 35-дневный перерыв в работе правительства. Таким образом на президентство республиканца выпало в общей сложности больше дней без функционирующей власти, чем у всех остальных американских лидеров вместе. Мера весьма условная, потому что отсчет начинается с 1980 года, до этого срока правительство просто работало без бюджета, ожидая его согласования. Но тогдашний генпрокурор Бенджамин Сивилетти на случай отсутствия согласованного финансирования предложил президенту Джимми Картеру отправлять госслужащих в неоплачиваемый отпуск и закрывать ведомства, таким образом, он изобрел "шатдаун".
Спустя 40 лет, оценивая прошлый рекорд Трампа, Сивилетти сказал, что и представить не мог использование проблем с бюджетом в политических целях. До нынешнего антирекорда он не дожил.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Экономика США потеряет два процентных пункта роста из-за шатдауна
Вчера, 22:59
 
ЭкономикаДональд ТрампСШАМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала