https://1prime.ru/20251113/tramp--864492503.html
Трамп подписал бюджет правительства после 43 дней шатдауна
Трамп подписал бюджет правительства после 43 дней шатдауна - 13.11.2025, ПРАЙМ
Трамп подписал бюджет правительства после 43 дней шатдауна
Президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, таким образом завершив самый длительный в истории страны | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T08:23+0300
2025-11-13T08:23+0300
2025-11-13T08:23+0300
экономика
дональд трамп
сша
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967364_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4b57827cf464086e9b73e269d002bff7.jpg
ВАШИНГТОН, 13 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, таким образом завершив самый длительный в истории страны перерыв в его работе, растянувшийся на 43 дня, передает корреспондент РИА Новости. Документ Трамп подписал в Белом доме в ходе официальной церемонии. Согласно ранее распространенным ведомствами предписаниям для тех сотрудников, которых в отсутствие бюджета отправляли в недоплачиваемый отпуск, после объявления в СМИ или через официально от власти о том, что ассигнования согласованы, они должны явиться на службу. Таким образом сотрудники выйдут на рабочие места в четверг. Сенат, а затем и конгресс согласовали компромиссный бюджет до конца января. К этому сроку разговоры о приближающемся шатдауне могут возобновиться, если конгресс не выйдет на договоренность о полноценном бюджете до конца финансового года. Правительство США официально не работало с 1 октября, сотни тысяч сотрудников были отправлены в отпуск без сохранения зарплаты. Как сообщил Белый дом, из-за проблем с согласованием бюджета экономика в четвертом квартале нынешнего года замедлит рост на два процентных пункта. Предыдущий антирекорд тоже принадлежал Трампу: в январе 2019 года завершился 35-дневный перерыв в работе правительства. Таким образом на президентство республиканца выпало в общей сложности больше дней без функционирующей власти, чем у всех остальных американских лидеров вместе. Мера весьма условная, потому что отсчет начинается с 1980 года, до этого срока правительство просто работало без бюджета, ожидая его согласования. Но тогдашний генпрокурор Бенджамин Сивилетти на случай отсутствия согласованного финансирования предложил президенту Джимми Картеру отправлять госслужащих в неоплачиваемый отпуск и закрывать ведомства, таким образом, он изобрел "шатдаун". Спустя 40 лет, оценивая прошлый рекорд Трампа, Сивилетти сказал, что и представить не мог использование проблем с бюджетом в политических целях. До нынешнего антирекорда он не дожил.
https://1prime.ru/20251110/zoloto-864396496.html
https://1prime.ru/20251112/ekonomika-864482763.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967364_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f3bd2d7ceba7c5b7233766d2cb0b0273.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, мировая экономика
Экономика, Дональд Трамп, США, Мировая экономика
Трамп подписал бюджет правительства после 43 дней шатдауна
Президент США Дональд Трамп подписал бюджет правительства после 43 дней шатдауна
ВАШИНГТОН, 13 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, таким образом завершив самый длительный в истории страны перерыв в его работе, растянувшийся на 43 дня, передает корреспондент РИА Новости.
Документ Трамп
подписал в Белом доме в ходе официальной церемонии.
Золото дорожает в ожидании окончания шатдауна в США
Согласно ранее распространенным ведомствами предписаниям для тех сотрудников, которых в отсутствие бюджета отправляли в недоплачиваемый отпуск, после объявления в СМИ или через официально от власти о том, что ассигнования согласованы, они должны явиться на службу. Таким образом сотрудники выйдут на рабочие места в четверг.
Сенат, а затем и конгресс согласовали компромиссный бюджет до конца января. К этому сроку разговоры о приближающемся шатдауне могут возобновиться, если конгресс не выйдет на договоренность о полноценном бюджете до конца финансового года.
Правительство США
официально не работало с 1 октября, сотни тысяч сотрудников были отправлены в отпуск без сохранения зарплаты. Как сообщил Белый дом, из-за проблем с согласованием бюджета экономика в четвертом квартале нынешнего года замедлит рост на два процентных пункта.
Предыдущий антирекорд тоже принадлежал Трампу: в январе 2019 года завершился 35-дневный перерыв в работе правительства. Таким образом на президентство республиканца выпало в общей сложности больше дней без функционирующей власти, чем у всех остальных американских лидеров вместе. Мера весьма условная, потому что отсчет начинается с 1980 года, до этого срока правительство просто работало без бюджета, ожидая его согласования. Но тогдашний генпрокурор Бенджамин Сивилетти на случай отсутствия согласованного финансирования предложил президенту Джимми Картеру отправлять госслужащих в неоплачиваемый отпуск и закрывать ведомства, таким образом, он изобрел "шатдаун".
Спустя 40 лет, оценивая прошлый рекорд Трампа, Сивилетти сказал, что и представить не мог использование проблем с бюджетом в политических целях. До нынешнего антирекорда он не дожил.
Экономика США потеряет два процентных пункта роста из-за шатдауна