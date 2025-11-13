https://1prime.ru/20251113/tramp--864492503.html

Трамп подписал бюджет правительства после 43 дней шатдауна

Трамп подписал бюджет правительства после 43 дней шатдауна - 13.11.2025, ПРАЙМ

Трамп подписал бюджет правительства после 43 дней шатдауна

Президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, таким образом завершив самый длительный в истории страны | 13.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-13T08:23+0300

2025-11-13T08:23+0300

2025-11-13T08:23+0300

экономика

дональд трамп

сша

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967364_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4b57827cf464086e9b73e269d002bff7.jpg

ВАШИНГТОН, 13 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, таким образом завершив самый длительный в истории страны перерыв в его работе, растянувшийся на 43 дня, передает корреспондент РИА Новости. Документ Трамп подписал в Белом доме в ходе официальной церемонии. Согласно ранее распространенным ведомствами предписаниям для тех сотрудников, которых в отсутствие бюджета отправляли в недоплачиваемый отпуск, после объявления в СМИ или через официально от власти о том, что ассигнования согласованы, они должны явиться на службу. Таким образом сотрудники выйдут на рабочие места в четверг. Сенат, а затем и конгресс согласовали компромиссный бюджет до конца января. К этому сроку разговоры о приближающемся шатдауне могут возобновиться, если конгресс не выйдет на договоренность о полноценном бюджете до конца финансового года. Правительство США официально не работало с 1 октября, сотни тысяч сотрудников были отправлены в отпуск без сохранения зарплаты. Как сообщил Белый дом, из-за проблем с согласованием бюджета экономика в четвертом квартале нынешнего года замедлит рост на два процентных пункта. Предыдущий антирекорд тоже принадлежал Трампу: в январе 2019 года завершился 35-дневный перерыв в работе правительства. Таким образом на президентство республиканца выпало в общей сложности больше дней без функционирующей власти, чем у всех остальных американских лидеров вместе. Мера весьма условная, потому что отсчет начинается с 1980 года, до этого срока правительство просто работало без бюджета, ожидая его согласования. Но тогдашний генпрокурор Бенджамин Сивилетти на случай отсутствия согласованного финансирования предложил президенту Джимми Картеру отправлять госслужащих в неоплачиваемый отпуск и закрывать ведомства, таким образом, он изобрел "шатдаун". Спустя 40 лет, оценивая прошлый рекорд Трампа, Сивилетти сказал, что и представить не мог использование проблем с бюджетом в политических целях. До нынешнего антирекорда он не дожил.

https://1prime.ru/20251110/zoloto-864396496.html

https://1prime.ru/20251112/ekonomika-864482763.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, сша, мировая экономика