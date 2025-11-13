https://1prime.ru/20251113/transkonteyner-864501770.html

"Трансконтейнер" увеличил объем размещения облигаций, сообщил источник

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Крупнейший российский железнодорожный контейнерный оператор "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело") увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 9,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Купон по выпуску будет привязан к ключевой ставке Банка России. Финальный ориентир премии к ключевой ставке составляет 250 базисных пунктов. Компания в четверг собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии П02-02 с ежемесячными купонами. Первоначально объем сделки ожидался в размере 7 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно ожидается 18 ноября. Организаторы размещения - Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Газпромбанк, АБ "Россия" и Совкомбанк. "Трансконтейнер" управляет крупнейшим с стране парком из 41 тысячи фитинговых платформ, 141 тысячи контейнеров, а также 35 собственными и тремя партнерскими железнодорожными терминалами. Единственный акционер "Трансконтейнера" - группа "Дело".

