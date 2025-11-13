Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Трансконтейнер" увеличил объем размещения облигаций, сообщил источник - 13.11.2025
"Трансконтейнер" увеличил объем размещения облигаций, сообщил источник
"Трансконтейнер" увеличил объем размещения облигаций, сообщил источник - 13.11.2025, ПРАЙМ
"Трансконтейнер" увеличил объем размещения облигаций, сообщил источник
Крупнейший российский железнодорожный контейнерный оператор "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело") увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным... | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T16:48+0300
2025-11-13T16:48+0300
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Крупнейший российский железнодорожный контейнерный оператор "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело") увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 9,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Купон по выпуску будет привязан к ключевой ставке Банка России. Финальный ориентир премии к ключевой ставке составляет 250 базисных пунктов. Компания в четверг собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии П02-02 с ежемесячными купонами. Первоначально объем сделки ожидался в размере 7 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно ожидается 18 ноября. Организаторы размещения - Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Газпромбанк, АБ "Россия" и Совкомбанк. "Трансконтейнер" управляет крупнейшим с стране парком из 41 тысячи фитинговых платформ, 141 тысячи контейнеров, а также 35 собственными и тремя партнерскими железнодорожными терминалами. Единственный акционер "Трансконтейнера" - группа "Дело".
1920
1920
true
16:48 13.11.2025
 
"Трансконтейнер" увеличил объем размещения облигаций, сообщил источник

Трансконтейнер увеличил объем размещения облигаций до 9,5 млрд рублей

© Фото : ТрансконтейнерПеревозки компанией "Трансконтейнер"
Перевозки компанией Трансконтейнер - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Перевозки компанией "Трансконтейнер". Архивное фото
© Фото : Трансконтейнер
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Крупнейший российский железнодорожный контейнерный оператор "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело") увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 9,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Купон по выпуску будет привязан к ключевой ставке Банка России. Финальный ориентир премии к ключевой ставке составляет 250 базисных пунктов.
Компания в четверг собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии П02-02 с ежемесячными купонами. Первоначально объем сделки ожидался в размере 7 миллиардов рублей.
Техническая часть размещения предварительно ожидается 18 ноября. Организаторы размещения - Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Газпромбанк, АБ "Россия" и Совкомбанк.
"Трансконтейнер" управляет крупнейшим с стране парком из 41 тысячи фитинговых платформ, 141 тысячи контейнеров, а также 35 собственными и тремя партнерскими железнодорожными терминалами. Единственный акционер "Трансконтейнера" - группа "Дело".
Рынок Бизнес Финансы Трансконтейнер банк Россия Альфа-банк РОССИЯ
 
 
