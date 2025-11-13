Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
09:05 13.11.2025
 
ЦБ предложил включать злостных дропперов в черный список

ЦБ предложил включать злостных дропперов в черный список на срок до 10 лет

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Банк России прорабатывает дифференцированный подход, при котором длительность нахождения сведений о человеке в базе данных о мошеннических операциях будет зависеть от того, сколько раз он "оступился", сообщил в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. Самых злостных дропперов могут поместить в черный список на 10 лет.
"Мы прорабатываем дифференцированный подход, при котором продолжительность нахождения сведений о человеке в базе данных будет зависеть от того, сколько раз он "оступился". Например, при первом попадании сведений в базу – один год", - сказал он.
"Но если выявлено неоднократное участие человека в выводе и обналичивании похищенных денег, то есть он делает это осознанно, то ограничительные меры должны быть более серьезными. Поэтому при повторном попадании данных в базу предполагается, что этот срок может составить три года. Если человек в третий раз попался на мошенничестве, то от пяти до 10 лет", - добавил Уваров.
Директор департамента ЦБ отметил, что среди дропперов много молодых ребят, которые были втянуты в криминальные схемы обещаниями легкого заработка из-за своей неопытности и неосведомленности.
"Наверняка многие из них не понимали, с какими трудностями и ограничениями им придется столкнуться. Невозможность пользоваться дистанционными банковскими услугами – хороший урок для таких людей, но на всю жизнь лишать их финансовых сервисов тоже неправильно", - отметил Уваров.
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Генпрокуратура взыскала с дропперов более миллиарда рублей
