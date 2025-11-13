https://1prime.ru/20251113/tsb--864493196.html

ЦБ предложил включать злостных дропперов в черный список

ЦБ предложил включать злостных дропперов в черный список - 13.11.2025, ПРАЙМ

ЦБ предложил включать злостных дропперов в черный список

Банк России прорабатывает дифференцированный подход, при котором длительность нахождения сведений о человеке в базе данных о мошеннических операциях будет... | 13.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-13T09:05+0300

2025-11-13T09:05+0300

2025-11-13T09:05+0300

экономика

финансы

общество

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Банк России прорабатывает дифференцированный подход, при котором длительность нахождения сведений о человеке в базе данных о мошеннических операциях будет зависеть от того, сколько раз он "оступился", сообщил в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. Самых злостных дропперов могут поместить в черный список на 10 лет. "Мы прорабатываем дифференцированный подход, при котором продолжительность нахождения сведений о человеке в базе данных будет зависеть от того, сколько раз он "оступился". Например, при первом попадании сведений в базу – один год", - сказал он. "Но если выявлено неоднократное участие человека в выводе и обналичивании похищенных денег, то есть он делает это осознанно, то ограничительные меры должны быть более серьезными. Поэтому при повторном попадании данных в базу предполагается, что этот срок может составить три года. Если человек в третий раз попался на мошенничестве, то от пяти до 10 лет", - добавил Уваров. Директор департамента ЦБ отметил, что среди дропперов много молодых ребят, которые были втянуты в криминальные схемы обещаниями легкого заработка из-за своей неопытности и неосведомленности. "Наверняка многие из них не понимали, с какими трудностями и ограничениями им придется столкнуться. Невозможность пользоваться дистанционными банковскими услугами – хороший урок для таких людей, но на всю жизнь лишать их финансовых сервисов тоже неправильно", - отметил Уваров.

https://1prime.ru/20251021/dropper-863751084.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, общество , банки