Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ в III квартале заблокировал 17,3 тысячи телефонных номеров мошенников - 13.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251113/tsb-864506482.html
ЦБ в III квартале заблокировал 17,3 тысячи телефонных номеров мошенников
ЦБ в III квартале заблокировал 17,3 тысячи телефонных номеров мошенников - 13.11.2025, ПРАЙМ
ЦБ в III квартале заблокировал 17,3 тысячи телефонных номеров мошенников
ЦБ РФ в третьем квартале инициировал блокировку 17,3 тысячи телефонных номеров мошенников, сообщил регулятор. | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T17:40+0300
2025-11-13T17:40+0300
финансы
банки
россия
рф
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/05/864262632_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e3d511cd86a40954df46668a602c2cda.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. ЦБ РФ в третьем квартале инициировал блокировку 17,3 тысячи телефонных номеров мошенников, сообщил регулятор. "С июля по сентябрь Банк России инициировал блокировку 17,3 тысяч телефонных номеров злоумышленников", - сказано в сообщении.
https://1prime.ru/20251113/moshenniki-864505897.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/05/864262632_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_104439c1b35a4890f3524237d05a0c56.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, рф, банк россия
Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, банк Россия
17:40 13.11.2025
 
ЦБ в III квартале заблокировал 17,3 тысячи телефонных номеров мошенников

ЦБ РФ в III квартале инициировал блокировку 17,3 тыс телефонных номеров мошенников

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. ЦБ РФ в третьем квартале инициировал блокировку 17,3 тысячи телефонных номеров мошенников, сообщил регулятор.
"С июля по сентябрь Банк России инициировал блокировку 17,3 тысяч телефонных номеров злоумышленников", - сказано в сообщении.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Мошенники в III квартале похитили со счетов россиян 8,2 миллиарда рублей
17:25
 
ФинансыБанкиРОССИЯРФбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала