ЦБ в III квартале заблокировал 17,3 тысячи телефонных номеров мошенников
2025-11-13T17:40+0300
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. ЦБ РФ в третьем квартале инициировал блокировку 17,3 тысячи телефонных номеров мошенников, сообщил регулятор. "С июля по сентябрь Банк России инициировал блокировку 17,3 тысяч телефонных номеров злоумышленников", - сказано в сообщении.
