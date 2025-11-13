https://1prime.ru/20251113/tsb-864506482.html

ЦБ в III квартале заблокировал 17,3 тысячи телефонных номеров мошенников

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. ЦБ РФ в третьем квартале инициировал блокировку 17,3 тысячи телефонных номеров мошенников, сообщил регулятор. "С июля по сентябрь Банк России инициировал блокировку 17,3 тысяч телефонных номеров злоумышленников", - сказано в сообщении.

