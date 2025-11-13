https://1prime.ru/20251113/tsb-864506774.html
Банки в России выявили 28,5 миллиона попыток мошенничества в III квартале
Банки в России выявили 28,5 миллиона попыток мошенничества в III квартале - 13.11.2025, ПРАЙМ
Банки в России выявили 28,5 миллиона попыток мошенничества в III квартале
Российские банки отразили 28,5 миллиона попыток совершения мошеннических операций в третьем квартале 2025 года, сообщил ЦБ РФ. | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T17:42+0300
2025-11-13T17:42+0300
2025-11-13T17:43+0300
финансы
банки
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922389_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_93aef6d0dcb4b815b908fa1f9bfa15f4.jpg
МОСКВА, 13 ноя- ПРАЙМ. Российские банки отразили 28,5 миллиона попыток совершения мошеннических операций в третьем квартале 2025 года, сообщил ЦБ РФ. "В июле-сентябре 2025 года банки отразили 28,5 миллиона попыток совершения мошеннических операций", - сообщил регулятор в "Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств".
https://1prime.ru/20251113/tsb-864506482.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922389_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1b2d050f242fc2bab7de15259f14d422.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, рф
Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ
Банки в России выявили 28,5 миллиона попыток мошенничества в III квартале
Банки РФ в III квартале отразили 28,5 млн попыток совершения мошеннических операций