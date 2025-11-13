https://1prime.ru/20251113/tsb-864506774.html

Банки в России выявили 28,5 миллиона попыток мошенничества в III квартале

МОСКВА, 13 ноя- ПРАЙМ. Российские банки отразили 28,5 миллиона попыток совершения мошеннических операций в третьем квартале 2025 года, сообщил ЦБ РФ. "В июле-сентябре 2025 года банки отразили 28,5 миллиона попыток совершения мошеннических операций", - сообщил регулятор в "Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств".

