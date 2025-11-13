https://1prime.ru/20251113/tsb-864507228.html
ЦБ распространил действие признаков мошенничества на цифровой рубль
ЦБ распространил действие признаков мошенничества на цифровой рубль - 13.11.2025, ПРАЙМ
ЦБ распространил действие признаков мошенничества на цифровой рубль
ЦБ РФ распространил действие признаков мошеннических переводов на операции с цифровым рублем, следует из приложения к приказу, который опубликован на сайте... | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T17:54+0300
2025-11-13T17:54+0300
2025-11-13T17:54+0300
финансы
банки
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860117839_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_0feb5aade869bbf3a4620e40a8a0d22e.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. ЦБ РФ распространил действие признаков мошеннических переводов на операции с цифровым рублем, следует из приложения к приказу, который опубликован на сайте регулятора. "Признаки осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента... Признаки, выявляемые в отношении переводов денежных средств, в том числе при осуществлении приема к исполнению распоряжений пользователя платформы цифрового рубля", - говорится в материалах. Новый приказ ЦБ РФ о перечне признаков мошеннических переводов вступит в силу 1 января 2026 года.
https://1prime.ru/20251113/tsb-864506774.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860117839_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_b33ecad640b5e2da4ef3ea959728a116.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, рф
Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ
ЦБ распространил действие признаков мошенничества на цифровой рубль
ЦБ распространил признаки мошенничества на операции с цифровым рублем
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. ЦБ РФ распространил действие признаков мошеннических переводов на операции с цифровым рублем, следует из приложения к приказу, который опубликован на сайте регулятора.
"Признаки осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента... Признаки, выявляемые в отношении переводов денежных средств, в том числе при осуществлении приема к исполнению распоряжений пользователя платформы цифрового рубля", - говорится в материалах.
Новый приказ ЦБ РФ
о перечне признаков мошеннических переводов вступит в силу 1 января 2026 года.
Банки в России выявили 28,5 миллиона попыток мошенничества в III квартале