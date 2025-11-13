https://1prime.ru/20251113/tsb-864507228.html

ЦБ распространил действие признаков мошенничества на цифровой рубль

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. ЦБ РФ распространил действие признаков мошеннических переводов на операции с цифровым рублем, следует из приложения к приказу, который опубликован на сайте регулятора. "Признаки осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента... Признаки, выявляемые в отношении переводов денежных средств, в том числе при осуществлении приема к исполнению распоряжений пользователя платформы цифрового рубля", - говорится в материалах. Новый приказ ЦБ РФ о перечне признаков мошеннических переводов вступит в силу 1 января 2026 года.

финансы, банки, россия, рф