ЦБ утвердил новый перечень признаков мошеннических переводов

ЦБ утвердил новый перечень признаков мошеннических переводов

Новый приказ ЦБ о перечне признаков мошеннических переводов вступит в силу 1 января 2026 года, следует из приказа, опубликованного на сайте ЦБ. | 13.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-13T17:59+0300

2025-11-13T17:59+0300

2025-11-13T18:25+0300

финансы

банки

общество

россия

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/41/841464111_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1f77060f2bd977bc68e7f3098b5dac2a.jpg

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Новый приказ ЦБ о перечне признаков мошеннических переводов вступит в силу 1 января 2026 года, следует из приказа, опубликованного на сайте ЦБ."Установить с 1 января 2026 года признаки осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента, а именно без согласия клиента или с согласия клиента, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием (далее – признаки), согласно приложению к приказу", - говорится в материалах.Ранее в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров сообщал, что обновленный список признаков мошеннических переводов учитывает смену номера телефона для входа в интернет-банк, получение банком информации от операторов связи о том, что у клиента изменились характеристики телефона, например используется нетипичный интернет-провайдер.Также отмечалось, что на признаки мошенничества банки будут проверять крупные переводы по СБП (от 200 тысяч рублей), которые клиент делает условно "незнакомому" человеку, в адрес которого он не совершал никакие операции как минимум полгода. Одновременно другое важное условие заключается в том, что этому переводу предшествовал перевод самому себе через СБП. Таким образом, проверяться будет не перевод самому себе, а именно последующий перевод другому человеку (физическому лицу).

2025

