ЦБ утвердил новый перечень признаков мошеннических переводов
2025-11-13T17:59+0300
2025-11-13T18:25+0300
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Новый приказ ЦБ о перечне признаков мошеннических переводов вступит в силу 1 января 2026 года, следует из приказа, опубликованного на сайте ЦБ."Установить с 1 января 2026 года признаки осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента, а именно без согласия клиента или с согласия клиента, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием (далее – признаки), согласно приложению к приказу", - говорится в материалах.Ранее в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров сообщал, что обновленный список признаков мошеннических переводов учитывает смену номера телефона для входа в интернет-банк, получение банком информации от операторов связи о том, что у клиента изменились характеристики телефона, например используется нетипичный интернет-провайдер.Также отмечалось, что на признаки мошенничества банки будут проверять крупные переводы по СБП (от 200 тысяч рублей), которые клиент делает условно "незнакомому" человеку, в адрес которого он не совершал никакие операции как минимум полгода. Одновременно другое важное условие заключается в том, что этому переводу предшествовал перевод самому себе через СБП. Таким образом, проверяться будет не перевод самому себе, а именно последующий перевод другому человеку (физическому лицу).
финансы, банки, общество , россия, банк россия
Финансы, Банки, Общество , РОССИЯ, банк Россия
17:59 13.11.2025 (обновлено: 18:25 13.11.2025)
 
ЦБ утвердил новый перечень признаков мошеннических переводов

ЦБ: новый перечень признаков мошеннических переводов вступит в силу 1 января 2026 года

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Центральный банк РФ
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Центральный банк РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Новый приказ ЦБ о перечне признаков мошеннических переводов вступит в силу 1 января 2026 года, следует из приказа, опубликованного на сайте ЦБ.
"Установить с 1 января 2026 года признаки осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента, а именно без согласия клиента или с согласия клиента, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием (далее – признаки), согласно приложению к приказу", - говорится в материалах.
Ранее в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров сообщал, что обновленный список признаков мошеннических переводов учитывает смену номера телефона для входа в интернет-банк, получение банком информации от операторов связи о том, что у клиента изменились характеристики телефона, например используется нетипичный интернет-провайдер.
Также отмечалось, что на признаки мошенничества банки будут проверять крупные переводы по СБП (от 200 тысяч рублей), которые клиент делает условно "незнакомому" человеку, в адрес которого он не совершал никакие операции как минимум полгода. Одновременно другое важное условие заключается в том, что этому переводу предшествовал перевод самому себе через СБП. Таким образом, проверяться будет не перевод самому себе, а именно последующий перевод другому человеку (физическому лицу).
Заголовок открываемого материала