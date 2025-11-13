https://1prime.ru/20251113/tsb-864507530.html
ЦБ установил официальный курс валют на 14 ноября
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 5,17 копейки - до 11,3214 рубля, курс доллара - на 68,42 копейки, до 80,601 рубля, курс евро - на 49,4 копейки, до 93,6953 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США в отношении Московской биржи ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
