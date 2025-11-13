Доля нерезидентов в евробондах РФ за III квартал увеличилась до 28,3%

https://1prime.ru/20251113/tsb-864512328.html
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ по итогам прошлого квартала увеличилась на 0,3 процентного пункта и по состоянию на 1 октября составила 28,3%, свидетельствуют данные Банка России. А совокупно объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, на начало октября в номинальном выражении вырос до 9,313 миллиарда долларов с 9,248 миллиарда кварталом ранее. Наибольшая доля нерезидентов в структуре владения еврооблигациями РФ была зафиксирована 1 июля 2012 года - 76,4% (объем вложений - 29,234 миллиарда долларов), а крупнейший объем инвестиций отмечен на 1 октября 2013 года - 30,78 миллиарда долларов (70,9% общей задолженности).
