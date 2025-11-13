Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Средневзвешенная цена подержанного автомобиля в России снизилась на 0,9% - 13.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Средневзвешенная цена подержанного легкового автомобиля в России по итогам января-октября текущего года снизилась на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,16 миллиона рублей, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Если же рассматривать средневзвешенную цену б/у легковых автомобилей за 10 месяцев, то она равна 1,16 миллиона рублей. Это чуть ниже (-0,9%), чем год назад", - говорится в сообщении. В агентстве отметили, что на сегодняшний день разница в средней цене между новым и подержанным автомобилем составляет более 2 миллионов рублей. В начале ноября в ходе видеоконференции "Автостат Оперативка" эксперты агентства оценили рынок автомобилей с пробегом в России в октябре в 619 тысяч штук – это на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
07:16 13.11.2025 (обновлено: 07:46 13.11.2025)
 
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Средневзвешенная цена подержанного легкового автомобиля в России по итогам января-октября текущего года снизилась на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,16 миллиона рублей, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"Если же рассматривать средневзвешенную цену б/у легковых автомобилей за 10 месяцев, то она равна 1,16 миллиона рублей. Это чуть ниже (-0,9%), чем год назад", - говорится в сообщении.
В агентстве отметили, что на сегодняшний день разница в средней цене между новым и подержанным автомобилем составляет более 2 миллионов рублей.
В начале ноября в ходе видеоконференции "Автостат Оперативка" эксперты агентства оценили рынок автомобилей с пробегом в России в октябре в 619 тысяч штук – это на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
 
