"Придет поражение". На Западе рассказали, что теперь думают о России - 13.11.2025
Политика
"Придет поражение". На Западе рассказали, что теперь думают о России
"Придет поражение". На Западе рассказали, что теперь думают о России
Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер прочитал В Европарламенте лекцию, в которой описал пять возможных вариантов будущего Украины и Европейского... | 13.11.2025, ПРАЙМ
01:24 13.11.2025 (обновлено: 01:25 13.11.2025)
 
"Придет поражение". На Западе рассказали, что теперь думают о России

Миршаймер: в итоге конфликта РФ может присоединить к себе большую часть Украины

МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер прочитал В Европарламенте лекцию, в которой описал пять возможных вариантов будущего Украины и Европейского союза, сообщается в статье The European Conservative.
"Наиболее вероятный сценарий — победа Москвы, которая консолидирует значительную часть украинской территории, в то время как остальная часть страны станет несостоявшимся государством, зависимым от Европы", — передает TEC слова профессора.
Как "наименее плохой исход" для Украины он назвал признание Киевом потери Крыма и восточных территорий, чтобы украинцы перестали погибать "в войне, в которой они не могут одержать победу".
Миршаймер также предупредил, что, даже если конфликт завершится, напряженные отношения между Россией и ЕС сохранятся, и перечислил шесть потенциальных горячих точек: Арктика, Балтийское море, Калининград, Беларусь, Молдова и Черное море.
"Европа продолжит оставаться опасным континентом", — отметил он.
Среди других возможных исходов профессор указал на вероятность вывода американских войск из ЕС и ослабление НАТО, так как США, по его оценке, все более ориентируются на Азию. При этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, как считает профессор, "не заинтересован в спасении Европы, а если Вашингтон уйдет, НАТО рухнет".
Кроме того, Миршаймер предсказал период нестабильности в рамках самого Европейского союза.
Когда придет поражение, начнется игра в обвинения. Европейцы будут обвинять друг друга, и в результате континент станет более разделенным, более бедным и менее безопасным", — подытожил он.
Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров ранее отмечал готовность России обсуждать политические аспекты урегулирования с Украиной и работать в различных форматах. Однако Москва, по его словам, до сих пор не получила от Киева ответа на предложение о создании трех рабочих групп для детального обсуждения гуманитарных, военных и политических вопросов. Это предложение было высказано российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, Владимир Зеленский отклонил предложение президента России Владимира Путина посетить Москву для проведения переговоров.
Политика
 
 
