https://1prime.ru/20251113/ukraina-864486043.html

"Придет поражение". На Западе рассказали, что теперь думают о России

"Придет поражение". На Западе рассказали, что теперь думают о России - 13.11.2025, ПРАЙМ

"Придет поражение". На Западе рассказали, что теперь думают о России

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер прочитал В Европарламенте лекцию, в которой описал пять возможных вариантов будущего Украины и Европейского... | 13.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-13T01:24+0300

2025-11-13T01:24+0300

2025-11-13T01:25+0300

политика

украина

ес

нато

киев

москва

дональд трамп

сергей лавров

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/82755/83/827558308_0:124:795:571_1920x0_80_0_0_fed89361137152a258406eaa904cb367.jpg

МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер прочитал В Европарламенте лекцию, в которой описал пять возможных вариантов будущего Украины и Европейского союза, сообщается в статье The European Conservative."Наиболее вероятный сценарий — победа Москвы, которая консолидирует значительную часть украинской территории, в то время как остальная часть страны станет несостоявшимся государством, зависимым от Европы", — передает TEC слова профессора.Как "наименее плохой исход" для Украины он назвал признание Киевом потери Крыма и восточных территорий, чтобы украинцы перестали погибать "в войне, в которой они не могут одержать победу". Миршаймер также предупредил, что, даже если конфликт завершится, напряженные отношения между Россией и ЕС сохранятся, и перечислил шесть потенциальных горячих точек: Арктика, Балтийское море, Калининград, Беларусь, Молдова и Черное море."Европа продолжит оставаться опасным континентом", — отметил он.Среди других возможных исходов профессор указал на вероятность вывода американских войск из ЕС и ослабление НАТО, так как США, по его оценке, все более ориентируются на Азию. При этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, как считает профессор, "не заинтересован в спасении Европы, а если Вашингтон уйдет, НАТО рухнет".Кроме того, Миршаймер предсказал период нестабильности в рамках самого Европейского союза.Когда придет поражение, начнется игра в обвинения. Европейцы будут обвинять друг друга, и в результате континент станет более разделенным, более бедным и менее безопасным", — подытожил он.Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров ранее отмечал готовность России обсуждать политические аспекты урегулирования с Украиной и работать в различных форматах. Однако Москва, по его словам, до сих пор не получила от Киева ответа на предложение о создании трех рабочих групп для детального обсуждения гуманитарных, военных и политических вопросов. Это предложение было высказано российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, Владимир Зеленский отклонил предложение президента России Владимира Путина посетить Москву для проведения переговоров.

https://1prime.ru/20251109/zapad-864354002.html

украина

киев

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, ес, нато, киев, москва, дональд трамп, сергей лавров, владимир зеленский