Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто потребовал прекратить финансирование Украины из-за коррупции - 13.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251113/ukraina-864490911.html
Сийярто потребовал прекратить финансирование Украины из-за коррупции
Сийярто потребовал прекратить финансирование Украины из-за коррупции - 13.11.2025, ПРАЙМ
Сийярто потребовал прекратить финансирование Украины из-за коррупции
Финансовую помощь Украине из средств ЕС необходимо прекратить из-за распространенной там коррупции, заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер... | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T06:35+0300
2025-11-13T06:35+0300
мировая экономика
украина
петер сийярто
набу
ес
владимир зеленский
брюссель
венгрия
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/18/862735739_0:133:3169:1915_1920x0_80_0_0_3dbfdba1f60b336e0b12f255dcddfbe1.jpg
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Финансовую помощь Украине из средств ЕС необходимо прекратить из-за распространенной там коррупции, заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто в Facebook*."Брюссель годами финансировал украинское государство деньгами европейского народа. Тем временем на Украине процветает коррупция, и неудивительно, что никто до сих пор не видел точного отчета о расходовании средств, полученных от ЕС…" — пишет министр.Глава венгерского ведомства указал на недавно обнародованные факты коррупции в ближайшем окружении президента Украины Владимира Зеленского."И чего же Брюссель хочет тем временем? Отправить еще больше денег на Украину, президенту Зеленскому, в чьем ближайшем окружении недавно была раскрыта крупная коррупционная сеть… Пора прекратить это безумие, мы должны прекратить отправлять деньги европейского народа в Украину!" — добавил Сийярто.В понедельник НАБУ провело широкомасштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. В Telegram-канале ведомство опубликовало фотографии с сумками, полными иностранной валюты; точная сумма деньги пока не разглашается.Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у Галущенко и в компании "Энергоатом". Согласно информации "Украинской правды", представители НАБУ также пришли с обысками к Миндичу. Железняк отметил, что бизнесмена в срочном порядке вывезли с Украины.Позже НАБУ обнародовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в энергетической сфере, в которых участвуют Миндич, представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов и советник Галущенко Игорь Миронюк. Также установлено, что средства, полученные от реализации коррупционных схем в сфере энергетики на Украине, отмывались через офис в центре Киева.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20251103/pino-864184974.html
https://1prime.ru/20251112/nabu-864484693.html
https://1prime.ru/20251112/zelenskiy-864472452.html
украина
брюссель
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/18/862735739_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_195b8c7bd92b58cdf681ed5cedc8c295.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, петер сийярто, набу, ес, владимир зеленский, брюссель, венгрия, финансы
Мировая экономика, УКРАИНА, Петер Сийярто, НАБУ, ЕС, Владимир Зеленский, Брюссель, ВЕНГРИЯ, Финансы
06:35 13.11.2025
 
Сийярто потребовал прекратить финансирование Украины из-за коррупции

Сийярто выступил за прекращение финансирования Украины из-за коррупционного скандала

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Финансовую помощь Украине из средств ЕС необходимо прекратить из-за распространенной там коррупции, заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто в Facebook*.
"Брюссель годами финансировал украинское государство деньгами европейского народа. Тем временем на Украине процветает коррупция, и неудивительно, что никто до сих пор не видел точного отчета о расходовании средств, полученных от ЕС…" — пишет министр.
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
ЕК ищет способы финансирования Украины на 2026-2027 годы
3 ноября, 16:29
Глава венгерского ведомства указал на недавно обнародованные факты коррупции в ближайшем окружении президента Украины Владимира Зеленского.
"И чего же Брюссель хочет тем временем? Отправить еще больше денег на Украину, президенту Зеленскому, в чьем ближайшем окружении недавно была раскрыта крупная коррупционная сеть… Пора прекратить это безумие, мы должны прекратить отправлять деньги европейского народа в Украину!" — добавил Сийярто.
В понедельник НАБУ провело широкомасштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. В Telegram-канале ведомство опубликовало фотографии с сумками, полными иностранной валюты; точная сумма деньги пока не разглашается.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
На Западе предрекли кризис в отношениях США и Украины из-за скандала с НАБУ
Вчера, 23:43
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у Галущенко и в компании "Энергоатом". Согласно информации "Украинской правды", представители НАБУ также пришли с обысками к Миндичу. Железняк отметил, что бизнесмена в срочном порядке вывезли с Украины.
Позже НАБУ обнародовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в энергетической сфере, в которых участвуют Миндич, представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов и советник Галущенко Игорь Миронюк.
Также установлено, что средства, полученные от реализации коррупционных схем в сфере энергетики на Украине, отмывались через офис в центре Киева.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
В суде по делу о коррупции впервые прозвучало имя Зеленского
Вчера, 17:37
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
Мировая экономикаУКРАИНАПетер СийяртоНАБУЕСВладимир ЗеленскийБрюссельВЕНГРИЯФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала