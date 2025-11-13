https://1prime.ru/20251113/ukraina-864490911.html

Сийярто потребовал прекратить финансирование Украины из-за коррупции

МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Финансовую помощь Украине из средств ЕС необходимо прекратить из-за распространенной там коррупции, заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто в Facebook*."Брюссель годами финансировал украинское государство деньгами европейского народа. Тем временем на Украине процветает коррупция, и неудивительно, что никто до сих пор не видел точного отчета о расходовании средств, полученных от ЕС…" — пишет министр.Глава венгерского ведомства указал на недавно обнародованные факты коррупции в ближайшем окружении президента Украины Владимира Зеленского."И чего же Брюссель хочет тем временем? Отправить еще больше денег на Украину, президенту Зеленскому, в чьем ближайшем окружении недавно была раскрыта крупная коррупционная сеть… Пора прекратить это безумие, мы должны прекратить отправлять деньги европейского народа в Украину!" — добавил Сийярто.В понедельник НАБУ провело широкомасштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. В Telegram-канале ведомство опубликовало фотографии с сумками, полными иностранной валюты; точная сумма деньги пока не разглашается.Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у Галущенко и в компании "Энергоатом". Согласно информации "Украинской правды", представители НАБУ также пришли с обысками к Миндичу. Железняк отметил, что бизнесмена в срочном порядке вывезли с Украины.Позже НАБУ обнародовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в энергетической сфере, в которых участвуют Миндич, представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов и советник Галущенко Игорь Миронюк. Также установлено, что средства, полученные от реализации коррупционных схем в сфере энергетики на Украине, отмывались через офис в центре Киева.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

