Украине грозит тотальный блэкаут, заявил экс-министр энергетики
Украине грозит тотальный блэкаут, заявил экс-министр энергетики
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Украинский экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков считает, что существует угроза тотального блэкаута, когда без света останется вся страна. "Вы знаете, что у нас есть угроза тотального блэкаута? Кто-то об этом говорит? Тотального блэкаута, когда может погаснуть вся Украина. Сначала она разделится и погаснет. Что мы будем делать тогда? (Владимир Зеленский - ред.) должен найти людей, назначить деполитизировано, сказать: "Все, энергетика отходит от политических событий, занимайтесь энергетикой, обеспечьте тепло и свет для граждан", - сказал Плачков в комментарии украинскому изданию "Новости.LIVE". Украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов 26 октября, предупреждая о трудной зиме с температурой в квартирах от плюс 5 до плюс 10 градусов и частыми отключениями света, посоветовал жителям Киева переждать зиму в сельских домах с печным отоплением. Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
22:40 13.11.2025
 
Украине грозит тотальный блэкаут, заявил экс-министр энергетики

Экс-министр энергетики Украины Плачков заявил, что всей стране грозит тотальный блэкаут

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Украинский экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков считает, что существует угроза тотального блэкаута, когда без света останется вся страна.
"Вы знаете, что у нас есть угроза тотального блэкаута? Кто-то об этом говорит? Тотального блэкаута, когда может погаснуть вся Украина. Сначала она разделится и погаснет. Что мы будем делать тогда? (Владимир Зеленский - ред.) должен найти людей, назначить деполитизировано, сказать: "Все, энергетика отходит от политических событий, занимайтесь энергетикой, обеспечьте тепло и свет для граждан", - сказал Плачков в комментарии украинскому изданию "Новости.LIVE".
Украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов 26 октября, предупреждая о трудной зиме с температурой в квартирах от плюс 5 до плюс 10 градусов и частыми отключениями света, посоветовал жителям Киева переждать зиму в сельских домах с печным отоплением.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
