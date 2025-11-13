Фьючерсы на Уолл-стрит стабильны в связи с осторожностью инвесторов
© Фото : Public Domain/Billie Grace WardИнформационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные индексы Уолл-стрит в целом стабильны в четверг на фоне осторожных настроений в ожидании статистических показателей по экономике США после возобновления работы американского правительства, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.23 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) незначительно поднимался - на 0,05%, до 48 390 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 слабо опускался на 0,01%, до 25 622,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 снижался на такие же 0,02%, до 6 874,25 пункта.
"Присутствует некоторая осторожность относительно предстоящих данных по рынку труда и инфляции, особенно по мере приближения заседания Федеральной резервной системы США, к которому Пауэлл призвал рынки внимательно отнестись", - прокомментировал агентству Блумберг глава макроэкономического отдела Lombard Odier Investment Managers Флориан Ельпо (Florian Ielpo).
Ранее в четверг президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, таким образом завершив самый длительный в истории страны перерыв в его работе, растянувшийся на 43 дня.
Правительство США официально не работало с 1 октября, сотни тысяч сотрудников были отправлены в отпуск без сохранения зарплаты. Как сообщил Белый дом, из-за проблем с согласованием бюджета экономика в четвертом квартале нынешнего года замедлит рост на 2 процентных пункта.
Акции американского производителя сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco поднимаются в цене на 6,8% перед основными торгами четверга на фоне сильных показателей за первый квартал 2025-2026 фингода (завершился 25 октября). Компания сообщила, что ее выручка в отчетном периоде выросла на 7,5% в годовом выражении, до 14,883 миллиарда долларов, прогноз составлял 14,77 миллиарда.