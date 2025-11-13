Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фьючерсы на Уолл-стрит стабильны в связи с осторожностью инвесторов - 13.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251113/uoll-strit-864498080.html
Фьючерсы на Уолл-стрит стабильны в связи с осторожностью инвесторов
Фьючерсы на Уолл-стрит стабильны в связи с осторожностью инвесторов - 13.11.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы на Уолл-стрит стабильны в связи с осторожностью инвесторов
Фьючерсы на основные индексы Уолл-стрит в целом стабильны в четверг на фоне осторожных настроений в ожидании статистических показателей по экономике США после... | 13.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-13T14:37+0300
2025-11-13T14:37+0300
экономика
сша
дональд трамп
nasdaq composite
cisco
рынок
торги
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/52/841335295_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_ae87c8e51cc21d7816fb2f09f8f3605c.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные индексы Уолл-стрит в целом стабильны в четверг на фоне осторожных настроений в ожидании статистических показателей по экономике США после возобновления работы американского правительства, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.23 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) незначительно поднимался - на 0,05%, до 48 390 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 слабо опускался на 0,01%, до 25 622,25 пункта, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 снижался на такие же 0,02%, до 6 874,25 пункта. "Присутствует некоторая осторожность относительно предстоящих данных по рынку труда и инфляции, особенно по мере приближения заседания Федеральной резервной системы США, к которому Пауэлл призвал рынки внимательно отнестись", - прокомментировал агентству Блумберг глава макроэкономического отдела Lombard Odier Investment Managers Флориан Ельпо (Florian Ielpo). Ранее в четверг президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, таким образом завершив самый длительный в истории страны перерыв в его работе, растянувшийся на 43 дня. Правительство США официально не работало с 1 октября, сотни тысяч сотрудников были отправлены в отпуск без сохранения зарплаты. Как сообщил Белый дом, из-за проблем с согласованием бюджета экономика в четвертом квартале нынешнего года замедлит рост на 2 процентных пункта. Акции американского производителя сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco поднимаются в цене на 6,8% перед основными торгами четверга на фоне сильных показателей за первый квартал 2025-2026 фингода (завершился 25 октября). Компания сообщила, что ее выручка в отчетном периоде выросла на 7,5% в годовом выражении, до 14,883 миллиарда долларов, прогноз составлял 14,77 миллиарда.
https://1prime.ru/20251113/mosbirzha-864494100.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/52/841335295_216:0:2037:1366_1920x0_80_0_0_ba8a4b9da9f178a1625bd8ae1b84569a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, nasdaq composite, cisco, рынок, торги, мировая экономика
Экономика, США, Дональд Трамп, Nasdaq Composite, cisco, Рынок, Торги, Мировая экономика
14:37 13.11.2025
 
Фьючерсы на Уолл-стрит стабильны в связи с осторожностью инвесторов

Фьючерсы на основные индексы Уолл-стрит стабильны в связи с осторожностью инвесторов

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardИнформационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке. Архивное фото
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные индексы Уолл-стрит в целом стабильны в четверг на фоне осторожных настроений в ожидании статистических показателей по экономике США после возобновления работы американского правительства, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.23 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) незначительно поднимался - на 0,05%, до 48 390 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 слабо опускался на 0,01%, до 25 622,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 снижался на такие же 0,02%, до 6 874,25 пункта.
"Присутствует некоторая осторожность относительно предстоящих данных по рынку труда и инфляции, особенно по мере приближения заседания Федеральной резервной системы США, к которому Пауэлл призвал рынки внимательно отнестись", - прокомментировал агентству Блумберг глава макроэкономического отдела Lombard Odier Investment Managers Флориан Ельпо (Florian Ielpo).
Ранее в четверг президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, таким образом завершив самый длительный в истории страны перерыв в его работе, растянувшийся на 43 дня.
Правительство США официально не работало с 1 октября, сотни тысяч сотрудников были отправлены в отпуск без сохранения зарплаты. Как сообщил Белый дом, из-за проблем с согласованием бюджета экономика в четвертом квартале нынешнего года замедлит рост на 2 процентных пункта.
Акции американского производителя сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco поднимаются в цене на 6,8% перед основными торгами четверга на фоне сильных показателей за первый квартал 2025-2026 фингода (завершился 25 октября). Компания сообщила, что ее выручка в отчетном периоде выросла на 7,5% в годовом выражении, до 14,883 миллиарда долларов, прогноз составлял 14,77 миллиарда.
Вход в здание Мосбиржи - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
Мосбиржа запустит расчетный мини-фьючерс на серебро 20 ноября
10:02
 
ЭкономикаСШАДональд ТрампNasdaq CompositeciscoРынокТоргиМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала